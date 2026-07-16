Broadsign x ALOOH 2026: Perspectivas de los principales dueños de medios OOH en LATAM

En vísperas del foro anual ALOOH 2026 que se llevará a cabo en Lima en septiembre, Broadsign realizó un webinar en colaboración con ALOOH Latam para explorar cómo los dueños de medios de publicidad exterior (OOH) de la región están transformando sus activos estáticos y digitales en un motor de ingresos unificado.

El evento comenzó con dos presentaciones a cargo de José Delgado, Director de Ventas SaaS para Latinoamérica, y Manuel Ameneiros, Director de Media Sales & Services para Latinoamérica, quienes presentaron la plataforma de Broadsign y explicaron cómo ayuda a los dueños de medios a hacer crecer sus redes y escalar sus ingresos a través del OOH estático, digital y programático.

Posteriormente, se llevó a cabo un panel moderado por Jacobo Gómez, Gestor de Cuentas Senior en Broadsign, en el que dos destacados clientes de la región, Paulo Cesar Queiroz, CEO de RZK Digital, y Andrea Mereghetti, CTO de Proxymo, compartieron sus experiencias y respondieron preguntas sobre cómo han incrementado sus ingresos en OOH mediante ventas directas y programáticas, así como sobre la manera en que han simplificado la gestión de sus redes e inventarios y escalado sus operaciones con el apoyo de Broadsign. A continuación, presentamos un resumen del panel de clientes.

Cómo RZK Digital impulsa la innovación digital del OOH en Brasil con Broadsign

Fundada en 2021, RZK Digital alcanzó una tasa de crecimiento anual del 54 % al enfocarse exclusivamente en terminales de autobuses urbanos en Brasil. Con la plataforma de Broadsign, la empresa gestiona de manera eficiente 850 caras publicitarias digitales sincronizadas en 54 terminales, llegando a 3,2 millones de personas al día. Este modelo operativo optimizado permite que un equipo de solo dos personas gestione campañas publicitarias de alto impacto en toda la red.

¿Qué valor estratégico aporta su red a los anunciantes? ¿Cuál es su elevator pitch?

En Brasil, el mercado de OOH estuvo dominado durante mucho tiempo por grandes operadores con redes consolidadas y de gran escala. En una ciudad altamente regulada como São Paulo, la publicidad exterior en los espacios públicos está sujeta a estrictas restricciones. El acceso a los espacios publicitarios en terminales de transporte se obtiene a través de concesiones públicas, que son contratos a largo plazo. Centramos nuestro crecimiento en las terminales de autobuses, siendo la primera vez que se implementaba una iniciativa de tal envergadura aquí en Brasil.

Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que el verdadero valor no estaba en las pantallas en sí, sino en el público. Nuestro desafío era cambiar la mentalidad del mercado de “comprar pantallas” a “comprar audiencia”. Para lograrlo, la alianza de Broadsign con Quividi fue fundamental, ya que el uso de prueba de reproducción de Broadsign y las capacidades de medición en tiempo real de las cámaras de visión computacional de Quividi nos permitieron ofrecer a los anunciantes datos de audiencia de publicidad exterior en tiempo real en innumerables terminales de autobuses. Los datos de audiencia también están auditados por un organismo nacional conocido como el IVC (Instituto Verificador de Comunicación), que está conectado directamente con los sistemas de RZK Digital, lo que le permite realizar un seguimiento en tiempo real de los datos recopilados.

Los datos de primera mano que hemos estructurado se convirtieron en nuestro principal diferenciador. Al ofrecer Wi-Fi público y gratuito en nuestras terminales, logramos una amplia taxonomía de datos. Cuando las personas se conectan al Wi-Fi, responden tres o cuatro preguntas que nos ayudan a determinar con qué frecuencia regresan a las terminales de autobuses, lo que nos permite construir un perfil completo de sus hábitos. Al automatizar la recopilación de esta información, logramos reunir información de 1,5 millones de personas entrevistadas.

Esta ventaja en materia de datos, combinada con la tecnología de Broadsign, ofrece a nuestros clientes una agilidad operativa sin igual. No tienen que lidiar con fechas de lanzamiento restringidas; pueden cambiar de rumbo al instante, hacer pruebas de creatividad dinámica o adaptar campañas según factores en tiempo real, como el clima. En efecto, llevamos a Brasil las mejores prácticas de mercados tecnológicamente avanzados como Londres, Singapur y Hong Kong, haciendo de la publicidad basada en datos de audiencia nuestro principal diferenciador.

¿Podría contarnos sobre el caso de éxito de Casas Bahía y cómo Broadsign ayudó a facilitar su implementación?

Casas Bahia es una de las principales cadenas de tiendas físicas con sucursales en todo Brasil. Para fortalecer nuestra relación con ellos, llevamos al límite las capacidades de nuestra red, y la plataforma de Broadsign demostró ser el socio ideal para ayudarnos a lograrlo. El día de la inauguración de una nueva tienda de Casas Bahia, transmitimos en vivo un evento en el que los ejecutivos de la empresa presentaron los detalles de la tienda a través de las terminales de nuestra red. Gracias al soporte de HTML de Broadsign, esta integración fue impecable y marcó un hito a gran escala por primera vez en el mercado brasileño. Tras este éxito, otra gran cadena de tiendas, Magalu, solicitó una activación similar de comercio en vivo a través de YouTube, la cual ejecutamos con la misma facilidad. Estas innovaciones y la sencillez con la que Broadsign las hace posibles se han convertido en herramientas poderosas para cautivar a clientes nuevos y existentes.

Cómo Proxymo está escalando y monetizando el DOOH con Broadsign

Fundada en 2008, Proxymo es una de las empresas de medios digitales más grandes de México, con más de 1200 pantallas digitales en todo el país, y se distingue por una combinación única de alcance mediático e innovación tecnológica. Con la plataforma de Broadsign, ofrecen soluciones de vanguardia y experiencias atractivas para sus diversas audiencias.

¿Cuáles son sus mayores desafíos técnicos al integrar y, sobre todo, monetizar una red tan grande y diversa como la de Proxymo?

El mayor desafío es contar con la herramienta adecuada para integrar los diferentes formatos. Estamos expandiendo constantemente nuestra presencia digital, desde nuestros kioscos ya consolidados en centros comerciales hasta nuestros nuevos kioscos Smart City con resolución 4K y pantallas LCD en la via publica. Para escalar de manera eficiente, nos enfocamos en encontrar una solución, como Broadsign, que facilitara la gestión de las distintas resoluciones gráficas y eliminara las complejidades de la adaptación manual de creatividades . Otro factor clave fue el acceso a una plataforma de suministro (SSP) que ofrece una visión completa de nuestro inventario y la flexibilidad necesaria para integrar tanto métricas de terceros como nuestros propios datos.

¿Cómo Broadsign ayuda a Proxymo a optimizar sus operaciones y garantizar la transparencia en la ejecución de las campañas a sus clientes?

La ventaja principal es la excepcional flexibilidad y estabilidad de la plataforma. Con un CMS que se integra a la perfección en entornos Linux, Windows e IoT, podemos escalar con confianza sin preocuparnos por fallas en el sistema. Además, los datos de evidencia de rendimiento (PoP, Proof-of-Performance) de Broadsign, los cuales cruzamos con nuestra medición interna de público, nos permiten entregar informes altamente confiables. Por si fuera poco, cuenta con increíbles integraciones de API. Creo que Broadsign es una de las pocas plataformas que ofrece todas estas capacidades, además de un equipo de soporte increíble que está muy atento a las necesidades de sus clientes.

Proxymo tiene una visión clara de cómo la publicidad programática es un canal de ventas que complementa a las ventas directas. ¿Qué consejo les daría a otros propietarios de medios de la región que buscan equilibrar su estrategia entre ambos flujos de ingresos?

El principal desafío para muchos propietarios de medios es la educación interna. Los equipos de ventas deben entender que no solo los presupuestos para la venta programática y la directa son diferentes, sino también el enfoque para venderlas. La venta directa requiere un enfoque de asesoramiento personalizado y cercano para entregar el máximo valor, mientras que la programática le permite capturar presupuestos omnicanal, como los que provienen de la televisión y la radio. Capacitar a su equipo de ventas para aprender cómo aprovechar ambos canales de manera estratégica garantiza que no se pierdan estas oportunidades de ingresos. Otro aspecto es invertir en una SSP sólida que simplifique las conexiones técnicas y brinde acceso a un gran ecosistema de demanda.

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