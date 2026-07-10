Place Exchange amplía el alcance programático de OOH en Latinoamérica

Los compradores ahora tienen acceso programático al inventario OOH premium en los mercados más grandes de Latinoamérica directamente a través de su DSP de preferencia.

Nueva York, NY (21 de julio de 2022) – Place Exchange, el SSP líder de medios programáticos fuera del hogar (OOH), anunció su expansión a los mercados más grandes de Latinoamérica, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los especialistas en mercadotecnia ahora pueden aprovechar más de 6.200 pantallas digitales premium de las principales empresas de medios exteriores como Billboard Planet, Brapex, Doohmain, eme.pe, LatinAD, OLA Media y OOHTV, y Winkel Media (un proyecto con VSBLTY, Retailigent Media, y ABInBev) directamente dentro de los DSPs integrados, incluyendo MediaMath, Roku, Yahoo DSP, y más. La amplia red de pantallas regionales brinda a los especialistas en mercadotecnia acceso a una amplia gama de formatos y lugares digitales OOH, que incluyen vallas publicitarias, centros comerciales, movilidad, puntos de atención médicos, mobiliario urbano, ubicaciones de retail, centrales o paradas de tránsito y más.

Los propietarios de medios en Latinoamérica están entusiasmados con la innovación programática y la perspectiva de generar más ingresos en la publicidad exterior. “Descubrimos que Place Exchange ofrecía una solución llave en mano que hizo que la integración de nuestro CMS fuera fácil y sin problemas”, dijo Andrea Mereghetti, CTO de Cattri. “También estamos entusiasmados de asociarnos con Place Exchange para llevar la programática exterior a la vanguardia en Latinoamérica, y marcar el comienzo de una nueva demanda de nuestras ofertas”.

Latinoamérica representa una importante oportunidad de mercado para la publicidad exterior programática. Según Statista, la inversión publicitaria en publicidad exterior en Latinoamérica crecerá de $960 millones en 2021 a $1,470 millones en 2024. Así como la compra programática ha dominado todas las categorías de publicidad digital, incluidas las de display pantalla, móvil y CTV, la misma transformación está ocurriendo en la publicidad exterior. Los especialistas en marketing se están cambiando de las compras de medios inconexas a través de canales aislados, a compras programáticas omnicanal más grandes coordinadas a través de sus DSPs. Place Exchange permite a los especialistas en marketing unificar la ejecución, la optimización, los informes y la atribución para OOH con otros canales programáticos dentro de sus DSP omnicanal.

“A medida que los especialistas en marketing de nuestro DSP extienden sus estrategias omnicanal a Latinoamérica, estamos encantados de ofrecerles acceso a Place Exchange y su amplia red de medios OOH programáticos premium en esta región”, dijo Jared Lansky, vicepresidente sénior de asociaciones en MediaMath. “Place Exchange ayuda a nuestros usuarios a cerrar la brecha entre el mundo físico y el digital, con capacidades avanzadas para llegar al público objetivo”.

“Nuestros socios de demanda han expresado un gran interés en replicar los aprendizajes y el impacto positivo de la OOH programática de los EE. UU. a Latinoamérica”, dijo Nick Bennett, vicepresidente sénior de asociaciones en Place Exchange. “Nuestra expansión en la región permitirá a los especialistas en marketing entregar mensajes de alto impacto a audiencias en toda Latinoamérica con una escala, automatización y flexibilidad sin precedentes, y desbloquear el poder de OOH en el mercado como nunca antes”.

Sobre a Place Exchange by Broadsign

A Place Exchange by Broadsign é a SSP (Supply-Side Platform) global líder para mídia OOH (out of home) programática, apresentando a maior presença de inventário do setor em todo o mundo. Como parte da família de soluções OOH da Broadsign, a Place Exchange é integrada a DSPs (Demand-Side Platforms) omnichannel e especializadas em OOH.

A plataforma oferece a agências e anunciantes a oportunidade de unificar totalmente a compra programática (garantida e não garantida) e a mensuração de mídia OOH com outros canais digitais dentro da DSP de sua preferência. Isso permite aproveitar os mesmos fluxos de trabalho, criativos, relatórios e atribuições já utilizados para publicidade online, mobile e outras formas de mídia digital.

O conjunto inigualável de inventário OOH global premium da Place Exchange adere ao seu programa de certificação Place Exchange Clear, que entrega aos compradores qualidade, consistência, transparência e conformidade. Para parceiros de mídia OOH, a Place Exchange oferece a oportunidade de acessar investimentos publicitários programáticos inexplorados com total transparência e controle.