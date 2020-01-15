Cómo Publicartel abre el camino para mejorar la industria OOH en Uruguay

La publicidad DOOH está ganando adeptos en todo el mundo, con empresas tanto establecidas como emergentes que optan por expandir sus redes e introducir nuevas tecnologías para impulsar mayores y mejores compras.

En Uruguay, nadie ejemplifica mejor estas tendencias que Publicartel. La principal empresa de publicidad OOH del país y la primera en realizar transacciones programáticas, utiliza su diversa cartera de medios para ayudar a los compradores a llegar a su público objetivo.

Una serie de primicias

Fundada en 1967, Publicartel ha logrado, década tras década, no solo convertirse en la principal empresa de publicidad OOH, sino obligar continuamente a la industria local a adaptarse a las últimas posibilidades y tecnologías.

A fines de la década de 2000, la compañía se convirtió en la primera en Uruguay en agregar pantallas LED a su red, y más recientemente incorporó la medición de audiencia en tiempo real para que los compradores les sea más fácil llegar al público que desean. Actualmente a la vanguardia de los primeros pasos de la publicidad programática DOOH en Uruguay, Publicartel está lista, una vez más, para conducir a su negocio y la industria local a una nueva y emocionante era.

Algunas estáticas, otras digitales, pero todas de primera calidad

La presencia de Publicartel se extiende por todo Uruguay, con pantallas estáticas y digitales junto a las principales carreteras, en murales de edificios y en centros comerciales, incluido el Punta Carretas Shopping, uno de los centros comerciales de más alto perfil de la ciudad de Montevideo. También se ha convertido en un socio estratégico de Antel, al brindar asistencia permanente para las pantallas que la compañía opera en el Antel Arena. En este estadio se disputan partidos de local de la selección nacional de baloncesto de Uruguay, y fue una piedra angular de la anterior candidatura del país para desempeñarse como anfitrión de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA.

La compañía considera que la diversidad de su negocio es esencial para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier cliente, y evalúa permanentemente nuevas oportunidades de expansión en función de la audiencia a la que pretende llegar y de las necesidades y recomendaciones de sus grupos de interés.

Tecnología para un futuro más creativo

Publicartel ve la publicidad DOOH como un excelente vehículo para la mensajería creativa de los anunciantes, y ha fijado como prioridad la adquisición de tecnología que permita realizar y exhibir obras más complejas e interesantes.

De la mano de socios estratégicos, la compañía desarrolló SmartSpots capaces de medir las audiencias de las publicidades OOH y DOOH tanto al aire libre como en tiendas minoristas, así como de establecer geocercas para la difusión de contenido segmentado. De cara al futuro, planea utilizar su base estable de ingresos de los medios de publicidad OOH para continuar desarrollando su inventario digital y sus capacidades en el tiempo, propiciando campañas más creativas y nuevas formas de transmitir mensajes para los anunciantes y las organizaciones benéficas con quienes trabaja.

Publicartel y Broadsign

Con una red que incluye más de 500 caras estáticas y 30 pantallas digitales de alto perfil en todo Uruguay, Publicartel necesita un flujo de trabajo optimizado que le permita automatizar gran parte de lo esencial y centrarse más en la imagen general. Para lograr su objetivo, la empresa recurrió a Broadsign.

Gracias a la gestión y transmisión de contenidos basadas en reglas presente en la plataforma de Broadsign, Publicartel puede trabajar de forma más eficiente para cumplir sus obligaciones con los anunciantes. La facilidad de escalado dentro de la plataforma de Broadsign, por su parte, permitirá a la compañía seguir creciendo rápidamente y mantener, al mismo tiempo, la flexibilidad y la agilidad en el cumplimiento de sus compromisos. Además, la incomparable seguridad de la plataforma ayuda a asegurar que Publicartel pueda operar sus pantallas prominentes con tranquilidad.

Finalmente, es la naturaleza abierta de la plataforma de Broadsign lo que ayudará a Publicartel a continuar trascendiendo los límites y explorar nuevas tecnologías para la publicidad DOOH. Ya sea que se trate de la medición de audiencias, de transacciones programáticas o de cualquier otra tecnología que atraiga la atención de la empresa, Publicartel podrá desarrollar un negocio que esté a la altura de su visión y de su ambición.