El cielo es el límite para Enmedio, los líderes del DOOH en Colombia

Enmedio Comunicación Digital comprendió las inmensas posibilidades de la publicidad exterior digital, aparentemente antes que nadie más en su mercado. Aunque sus operaciones se iniciaron con un modesto inventario de pantallas, Enmedio ha crecido a pasos agigantados, ahora operan la red de señalización digital más extensa en su país de origen y atienden a clientes en una amplia gama de industrias.

Con dos unidades de negocio bajo su techo, Enmedio muestra su visión para transformar la industria publicitaria en Colombia. Antes de que otras empresas lo hicieran, Enmedio comprendió y aprovechó el poder del DOOH. Su competencia aún está tratando de alcanzarlos.

Abriendo nuevos caminos en Medellin

Fundada en 2006, Enmedio Comunicación Digital, con sede en Colombia, nació de un viaje a Shanghai, China. Los fundadores, tres amigos de la universidad, fueron allí en busca de ideas de negocio para llevarlas a casa. En China, les sorprendió la propagación de la señalización digital. En los baños, ascensores y edificios de oficinas, en las carreteras y dentro de los centros comerciales, la señalización digital estaba prácticamente en todas partes. Los tres vieron una gran oportunidad para llevar esta tecnología a casa, donde los medios tradicionales eran el estándar.

La empresa comenzó siendo pequeña, instalando sus primeras pantallas en bares y restaurantes populares de Medellin, ubicaciones que despertaron el interés de empresas que buscaban instalar o comenzar a anunciarse en pantallas digitales. A medida que crecía el entusiasmo en torno a su tecnología, la presencia y el inventario de Enmedio también aumentaron, y así, comenzaron a instalar más pantallas en áreas de mayor tráfico como gimnasios, edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, spas y universidades.

En tres años, su red ascendió a más de 300 pantallas. Luego vinieron las actualizaciones. Las pantallas más antiguas fueron reemplazadas por modelos más elegantes y se introdujeron nuevas capacidades, como informes de campañas, herramientas para medición de audiencia e incluso detección de multitudes con reconocimiento facial.

Nuevos horizontes en el DOOH colombiano

Estas mejoras resultaron increíblemente atractivas para la creciente base de clientes de Enmedio. Buscando expandirse aún más, comenzaron a ofrecer servicios de consultoría e integración a empresas interesadas en aprovechar las ventajas de este medio pero que carecían de los recursos para invertir. A través de esta unidad de su negocio, En medio ayuda a otras empresas a aprovechar el poder de la comunicación digital de una manera más asequible para ellos.

En la actualidad, Enmedio se divide en dos unidades de negocio independientes, Enmedio Publicidad y Enmedio Institucional. Cada una ofrece un conjunto único de servicios adaptados a las necesidades de su diversa y creciente clientela.

Por el lado de la publicidad, Enmedio supervisa su propia red de pantallas en muchas ubicaciones diferentes, vendiendo espacios publicitarios atractivos a los clientes que desean conectarse con los consumidores a través de la tecnología digital. Incluso lanzaron recientemente su propia plataforma de publicidad de autoservicio, Enmedio Direct, que permite a los anunciantes comprar espacios publicitarios directamente y dar vida a sus campañas digitales en minutos, similar a comprar anuncios a través de Facebook.

Y en el lado institucional, Enmedio actúa como un operador e integrador de señalización digital con soluciones completamente administradas, ayudando a las empresas a crear sus propias redes de señalización digital. Por una tarifa mensual, proporcionan el hardware, el software, la administración remota de pantallas junto con la producción y administración de contenidos.

Una oferta de servicios tan completa, significa que Enmedio puede brindar a una amplia variedad de clientes exactamente lo que necesitan de la señalización digital, al mismo tiempo que refuerza la posición de liderazgo de la empresa en esta industria.

En 2020, Enmedio alcanzó un hito importante: el inventario de la compañía superó las 5,000 pantallas, 3,000 con el negocio institucional y 2,000 pantallas publicitarias. En todas sus redes, la empresa alcanza más de 80 millones de impresiones mensuales en los seis países en los que opera.

Un futuro aún más brillante (y más grande)

Luego de 15 años y después de innumerables clientes satisfechos, Enmedio se ha forjado una reputación impresionante: ahora operan la pantalla exterior digital más grande de Colombia y cuentan con la mayor cantidad de metros cuadrados de pantallas LED en el país.

A medida que el futuro se acerca rápidamente, Enmedio espera centrar su atención en el tamaño: vendrán pantallas espectaculares y de gran formato. En los próximos meses y años, también se centrarán en ampliar su cobertura. Si bien el inventario de la compañía actualmente abarca más de 5,000 pantallas, esperan duplicar ese número en los próximos años. Con tres oficinas en Medellín, Bogotá y Ciudad de México, Enmedio tiene en la mira ampliar sus operaciones a nuevos mercados con países como Perú, Guatemala y Chile.

Enmedio & Broadsign: más de una década generando resultados

Después de varios años en el mercado, en 2009, el equipo de Enmedio sabía que querían el soporte de una plataforma que pudiera satisfacer las necesidades de su negocio y llevarlos al siguiente nivel. Para administrar su amplia y creciente red, recurrieron a Broadsign.

Dado el alcance de la empresa y el hecho de que produce miles de piezas de contenido al mes, la eficiencia y automatización de procesos eran su máxima prioridad. El equipo necesitaría algo que les permitiera hacer malabares manejando numerosos proyectos y tareas diferentes sin problemas. Hoy, gracias a las poderosas capacidades de automatización y optimización dentro de Broadsign Control, un equipo de solo tres personas es responsable de programar el contenido para la red de pantallas de más de 5,000 de la compañía.

Pronto, Enmedio también comenzará a ofrecer su inventario de manera programática a través de Broadsign Reach, ofreciendo una mayor comodidad a los compradores y abriendo su red de pantallas publicitarias a una comunidad global de compradores digitales. Juntas, todas estas diferentes plataformas se combinan para garantizar que Enmedio pueda brindar a las empresas con las que trabajan, soluciones integrales y ayudarlas a llegar de manera efectiva a más personas.

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