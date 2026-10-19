Resumen de Tecnología y Recopilación de Datos
Para mejorar y operar nuestros Servicios, recopilamos automáticamente tanto Información Personal como Información no Personal cada vez que los utiliza. Estos datos nos ayudan a entender cómo, cuándo y qué funciones utiliza, incluyendo cómo interactúa con los Servicios y con cualquier plataforma de redes sociales conectada. Empleamos una variedad de Tecnologías de Seguimiento para facilitar esta recopilación. Estas tecnologías incluyen Cookies, almacenamiento local del navegador y herramientas similares como balizas web, píxeles o etiquetas. Las Cookies son pequeños archivos de datos almacenados en su navegador web a los que nosotros o terceros podemos acceder para guardar sus preferencias, mantener su sesión iniciada y recopilar información de uso. De manera similar, los píxeles y las balizas web son pequeñas imágenes colocadas en una página web que permiten leer o escribir una Cookie. El uso de estas tecnologías implica que la información recopilada suele estar sujeta a la propia política de privacidad de la Tecnología de Seguimiento.
AWS
Proveedor de Servicios
Atlassian
Documentación y Gestión de Tareas
Proveedor de Servicios
Hotjar Ltd.
Proveedores de Herramientas en Línea
HubSpot, Inc.
Proveedor de Servicios
Proveedor de Servicios
Meta Platforms, Inc.
Proveedor de Servicios
Microsoft Corporation
Proveedor de Servicios
Okta, Inc. (Auth0)
Proveedor de identidad
Salesforce
Gestión de Relaciones con Clientes
Slack Technologies, LLC
Comunicación Operativa
Proveedores de Herramientas en Línea
Vimeo
Proveedores de Herramientas en Línea
VWO
Proveedor de Servicios
X Corp.
Proveedor de Servicios
Yahoo
Proveedor de Servicios
Youtube
Proveedor de Servicios