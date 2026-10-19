Übersicht über Technologie und Datenerhebung
Um unsere Dienste zu verbessern und zu betreiben, erheben wir automatisch sowohl personenbezogene als auch nicht-personenbezogene Daten, wann immer Sie diese nutzen. Diese Daten helfen uns zu verstehen, wie, wann und welche Funktionen Sie nutzen, einschließlich der Art und Weise, wie Sie mit den Diensten und allen verbundenen Social-Media-Plattformen interagieren. Wir setzen eine Reihe von Tracking-Technologien ein, um diese Erhebung zu erleichtern. Zu diesen Technologien gehören Cookies, lokaler Browserspeicher und ähnliche Tools wie Web-Beacons, Pixel oder Tags. Cookies sind kleine Datendateien, die in Ihrem Webbrowser gespeichert werden und auf die wir oder Dritte zugreifen können, um Ihre Einstellungen zu speichern, Sie angemeldet zu halten und Nutzungsinformationen zu sammeln. In ähnlicher Weise sind Pixel und Web-Beacons kleine Bilder, die auf einer Webseite platziert werden und das Lesen oder Schreiben eines Cookies ermöglichen. Die Verwendung dieser Technologien bedeutet, dass die erhobenen Informationen häufig der eigenen Datenschutzrichtlinie der jeweiligen Tracking-Technologie unterliegen.
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