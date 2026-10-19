Um unsere Dienste zu verbessern und zu betreiben, erheben wir automatisch sowohl personenbezogene als auch nicht-personenbezogene Daten, wann immer Sie diese nutzen. Diese Daten helfen uns zu verstehen, wie, wann und welche Funktionen Sie nutzen, einschließlich der Art und Weise, wie Sie mit den Diensten und allen verbundenen Social-Media-Plattformen interagieren. Wir setzen eine Reihe von Tracking-Technologien ein, um diese Erhebung zu erleichtern. Zu diesen Technologien gehören Cookies, lokaler Browserspeicher und ähnliche Tools wie Web-Beacons, Pixel oder Tags. Cookies sind kleine Datendateien, die in Ihrem Webbrowser gespeichert werden und auf die wir oder Dritte zugreifen können, um Ihre Einstellungen zu speichern, Sie angemeldet zu halten und Nutzungsinformationen zu sammeln. In ähnlicher Weise sind Pixel und Web-Beacons kleine Bilder, die auf einer Webseite platziert werden und das Lesen oder Schreiben eines Cookies ermöglichen. Die Verwendung dieser Technologien bedeutet, dass die erhobenen Informationen häufig der eigenen Datenschutzrichtlinie der jeweiligen Tracking-Technologie unterliegen.

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Atlassian Dokumentation & Aufgabenmanagement https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Dienstleister https://policies.google.com/privacy?hl=en

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Meta Platforms, Inc. Dienstleister https://www.facebook.com/privacy/policy/

Microsoft Corporation Dienstleister https://www.microsoft.com/en-us/privacy/privacystatement

Salesforce Kundenbeziehungsmanagement https://www.salesforce.com/company/legal/privacy/

Slack Technologies, LLC Operative Kommunikation https://slack.com/intl/en-in/trust/privacy/privacy-policy

Reddit Anbieter von Online-Tools https://www.reddit.com/policies/privacy-policy

Vimeo Anbieter von Online-Tools https://vimeo.com/privacy

VWO Dienstleister https://vwo.com/privacy-policy/

X Corp. Dienstleister https://x.com/en/privacy#current

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