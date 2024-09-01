Politique de confidentialité de Broadsign Fournisseurs de services et d'outils

Fournisseurs de services et d'outils

Broadsign peut divulguer des Renseignements Personnels à ses « fournisseurs de services », à ses « sous-traitants » et à des « tiers » à des fins commerciales. Lorsque nous divulguons des Renseignements Personnels à des fins commerciales, nous concluons un accord avec la partie destinataire qui décrit l'objectif du partage des Renseignements Personnels et qui exige que la partie destinataire garde ces Renseignements Personnels confidentiels. Dans le cas de divulgations à nos « fournisseurs de services », ceux-ci sont tenus de ne pas utiliser les Renseignements Personnels à d'autres fins que l'exécution des services conformément à leur accord avec nous. Dans le cas de nos « sous-traitants », ceux-ci sont tenus de ne pas utiliser les Renseignements Personnels à des fins non liées à l'objectif commercial pour lequel nous les avons engagés.

Nous pouvons divulguer vos Renseignements Personnels aux catégories d'entités suivantes : (i) « fournisseurs de services », (ii) « sous-traitants » et (iii) nos « tiers » partenaires commerciaux de l'industrie. Nous partageons des Renseignements Personnels, sous réserve de votre droit de vous opposer à ce partage.

Nom du fournisseur Type Lien vers la politique de confidentialité du fournisseur

Google Fournisseur de services https://policies.google.com/privacy?hl=en

Hotjar Ltd. Fournisseurs d'outils en ligne https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

HubSpot, Inc. Fournisseur de services https://legal.hubspot.com/privacy-policy

LinkedIn Fournisseur de services https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Meta Platforms, Inc. Fournisseur de services https://www.facebook.com/privacy/policy/

Microsoft Corporation Fournisseur de services https://www.microsoft.com/en-us/privacy/privacystatement

Reddit Fournisseurs d'outils en ligne https://www.reddit.com/policies/privacy-policy

Vimeo Fournisseurs d'outils en ligne https://vimeo.com/privacy

VWO Fournisseur de services https://vwo.com/privacy-policy/

X Corp. Fournisseur de services https://x.com/en/privacy#current

Yahoo Fournisseur de services https://legal.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html