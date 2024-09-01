Aperçu de la plateforme Broadsign
Fournisseurs de services et d'outils

Fournisseurs de services et d'outils

Broadsign peut divulguer des Renseignements Personnels à ses « fournisseurs de services », à ses « sous-traitants » et à des « tiers » à des fins commerciales. Lorsque nous divulguons des Renseignements Personnels à des fins commerciales, nous concluons un accord avec la partie destinataire qui décrit l'objectif du partage des Renseignements Personnels et qui exige que la partie destinataire garde ces Renseignements Personnels confidentiels. Dans le cas de divulgations à nos « fournisseurs de services », ceux-ci sont tenus de ne pas utiliser les Renseignements Personnels à d'autres fins que l'exécution des services conformément à leur accord avec nous. Dans le cas de nos « sous-traitants », ceux-ci sont tenus de ne pas utiliser les Renseignements Personnels à des fins non liées à l'objectif commercial pour lequel nous les avons engagés.

Nous pouvons divulguer vos Renseignements Personnels aux catégories d'entités suivantes : (i) « fournisseurs de services », (ii) « sous-traitants » et (iii) nos « tiers » partenaires commerciaux de l'industrie. Nous partageons des Renseignements Personnels, sous réserve de votre droit de vous opposer à ce partage.

Nom du fournisseur

Type

Lien vers la politique de confidentialité du fournisseur

Google

Fournisseur de services

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Hotjar Ltd.

Fournisseurs d'outils en ligne

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

HubSpot, Inc.

Fournisseur de services

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

LinkedIn

Fournisseur de services

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Meta Platforms, Inc.

Fournisseur de services

https://www.facebook.com/privacy/policy/

Microsoft Corporation

Fournisseur de services

https://www.microsoft.com/en-us/privacy/privacystatement

Reddit

Fournisseurs d'outils en ligne

https://www.reddit.com/policies/privacy-policy

Vimeo

Fournisseurs d'outils en ligne

https://vimeo.com/privacy

VWO

Fournisseur de services

https://vwo.com/privacy-policy/

X Corp.

Fournisseur de services

https://x.com/en/privacy#current

Yahoo

Fournisseur de services

https://legal.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html

YouTube

Fournisseur de services

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

