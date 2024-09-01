Fournisseurs de services et d'outils
Broadsign peut divulguer des Renseignements Personnels à ses « fournisseurs de services », à ses « sous-traitants » et à des « tiers » à des fins commerciales. Lorsque nous divulguons des Renseignements Personnels à des fins commerciales, nous concluons un accord avec la partie destinataire qui décrit l'objectif du partage des Renseignements Personnels et qui exige que la partie destinataire garde ces Renseignements Personnels confidentiels. Dans le cas de divulgations à nos « fournisseurs de services », ceux-ci sont tenus de ne pas utiliser les Renseignements Personnels à d'autres fins que l'exécution des services conformément à leur accord avec nous. Dans le cas de nos « sous-traitants », ceux-ci sont tenus de ne pas utiliser les Renseignements Personnels à des fins non liées à l'objectif commercial pour lequel nous les avons engagés.
Nous pouvons divulguer vos Renseignements Personnels aux catégories d'entités suivantes : (i) « fournisseurs de services », (ii) « sous-traitants » et (iii) nos « tiers » partenaires commerciaux de l'industrie. Nous partageons des Renseignements Personnels, sous réserve de votre droit de vous opposer à ce partage.
Nom du fournisseur
Type
Lien vers la politique de confidentialité du fournisseur
Fournisseur de services
Hotjar Ltd.
Fournisseurs d'outils en ligne
HubSpot, Inc.
Fournisseur de services
Fournisseur de services
Meta Platforms, Inc.
Fournisseur de services
Microsoft Corporation
Fournisseur de services
Fournisseurs d'outils en ligne
Vimeo
Fournisseurs d'outils en ligne
VWO
Fournisseur de services
X Corp.
Fournisseur de services
Yahoo
Fournisseur de services
YouTube
Fournisseur de services