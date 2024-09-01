Términos y condiciones de uso del sitio web de Broadsign

Última actualización : 31 de octubre de 2025

Gracias por utilizar el sitio web de Broadsign International Holding Company (incluyendo todas las demás herramientas, productos o servicios provistos por Broadsign International Holding Company que se relacionen o hagan referencia a estos términos y condiciones de uso) (en conjunto, el «sitio web»). El sitio web es provisto por Broadsign International Holding Company y sus sucursales o entidades afiliadas («Broadsign», «nosotros», «nuestro», «nos»), con sede empresarial en :

680 Craig Rd, Suite 101 Saint Louis, MO 63141-7120

Al usar este sitio web, manifiesta estar de acuerdo con estos términos y condiciones de uso («términos y condiciones»). Por favor, léalos con atención. Nuestro sitio web es muy variado, por lo que cual es posible que apliquen condiciones adicionales o requisitos de producto. Si existen términos o condiciones adicionales disponibles o aplicables al sitio web, esos términos y condiciones adicionales serán parte de su acuerdo con nosotros si utiliza el sitio web. Al acceder o utilizar el sitio web, tiene la intención y acepta que está legalmente obligado por estos términos y condiciones. Quizás le convenga imprimir o guardar una copia local de los términos y condiciones a modo de registro.

RECONOCE Y ACEPTA QUE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES LIMITAN NUESTRA RESPONSABILIDAD Y RENUNCIA A PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS RECLAMOS LISTADOS MÁS ADELANTE EN LAS SECCIONES 6 Y 7. ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES TAMBIÉN CONTIENEN UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE EN LA SECCIÓN 11 QUE AFECTA SUS DERECHOS DESCRITOS EN ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CON RESPECTO AL SITIO WEB.

Por último, si ha hecho un acuerdo con Broadsign que rija cualquier producto o servicio alojado en la nube u otras soluciones publicitarias provistas por Broadsign (de forma individual, «acuerdo con el cliente»), en caso de haber un conflicto entre el acuerdo con el cliente y estos términos y condiciones, el acuerdo con el cliente regirá el uso de dichos productos o servicios alojados en la nube o de dichas soluciones publicitarias.

1. Uso de nuestro sitio web

Debe seguir las políticas que están a su disposición en el sitio web, incluyendo nuestra Política de privacidad.

No use nuestro sitio web de forma incorrecta. Por ejemplo, no interfiera con nuestro sitio web, no trate de acceder por ningún método diferente a la interfaz y las instrucciones provistas por nosotros y no copie extensa y automáticamente el contenido del sitio web (en otras palabras, absténgase del raspado web). Está permitido utilizar nuestro sitio web para fines comerciales internos de la forma en que lo permita la ley, incluyendo las leyes y las regulaciones aplicables sobre el control de exportaciones y reexportaciones. Está prohibido usar el sitio web con fines ilegales, no autorizados o competitivos, lo cual incluye revender, redistribuir o hacer mal uso del contenido o de las funciones Nos reservamos el derecho de suspender o dejar de proporcionar acceso al sitio web si no cumple con nuestros términos y condiciones, si estamos investigando una posible mala conducta o por cualquier otro motivo.

Usar nuestro sitio web no le otorga derechos de propiedad intelectual sobre nuestro sitio web o sobre el contenido al que acceda por medio de él («contenido»). Está prohibido usar el contenido, salvo en los casos previstos en estos términos y condiciones o si lo permite su propietario o la ley. Estos términos y condiciones no le otorgan el derecho de usar la marca ni los logos empleados en nuestro sitio web, incluyendo el nombre y el logo de Broadsign. No quite, esconda ni modifique ningún aviso legal que aparezca en el sitio web o junto a él.

Nuestro sitio web muestra contenido que no nos pertenece. Por ejemplo, hay contenido que pertenece a nuestros clientes, socios comerciales, terceros u otros

usuarios (en conjunto, «contenido de terceros»). No nos hacemos responsables y usted nos exime de toda la responsabilidad por el contenido de terceros. El contenido de terceros es responsabilidad exclusiva del individuo o de las entidades que lo ponen a disposición del público por medio del sitio web. Podemos revisar el contenido de terceros para determinar si es ilegal o va en contra de nuestras políticas y podemos retirarlo o negarnos a mostrar contenido de terceros que consideremos que va en contra de nuestras políticas o de la ley. Sin embargo, no solemos revisar el contenido con antelación y no estamos en la obligación de hacerlo.

2. Su cuenta de Broadsign

Es posible que necesite una cuenta para utilizar algunas partes de nuestro sitio web. Si crea su propia cuenta, manifiesta que toda la información de registro que nos proporciona es precisa y vigente. Si un administrador, como su empleador o una institución educativa, le asignó su cuenta, es posible que apliquen términos y condiciones adicionales o diferentes y el administrador podrá acceder o desactivar su cuenta. Deberá notificarnos con antelación de cualquier cambio en la información anterior. Se hace responsable del control de cualquier computadora, dispositivo móvil o terminal en los que permita almacenar la contraseña del sitio web o en los que habilite la función de «Recordarme» u otra función similar («Dispositivo activado»). De la misma forma, acepta que usted será la única persona responsable de todas las actividades que ocurran dentro de las cuentas del sitio web, incluyendo las actividades de cualquier individuo con quien comparta la cuenta del sitio web o un dispositivo activado.

Para proteger su cuenta, mantenga su contraseña confidencial. Es responsable de la actividad realizada en o por medio de su cuenta. Si descubre que su contraseña ha sido utilizada sin autorización, por favor contáctenos en info@broadsign.com.

3. Privacidad y comentarios

Nuestra Política de privacidad explica cómo tratamos su información personal y cómo protegemos su privacidad mientras usa nuestro sitio web. Al usar nuestro sitio web, acepta que recopilemos, usemos y compartamos sus datos tal como lo describe nuestra Política de privacidad. No nos hacemos responsables por ninguna información ni contenido que comparta con otras personas por medio del uso del sitio web. Asume todos los riesgos de privacidad, seguridad y de otro tipo asociados con proporcionar información, incluyendo información de identificación personal, a otros usuarios del sitio web.

Si proporciona comentarios o sugerencias sobre nuestro sitio web, acepta que podemos usar sus comentarios o sugerencias sin ninguna obligación hacia usted.

4. Sobre el software de nuestro sitio web

Es posible que deba descargar algún software (como aplicaciones móviles o de escritorio) para usar el sitio web o ciertas características del sitio web y el sitio web puede habilitar el uso de programas de software que funcionan en nuestros servidores (o los de nuestros proveedores) (en conjunto, «software»). Acepta que seguimos siendo propietarios de todos los derechos, de la titularidad y de los intereses del software. Algunos programas de software podrían actualizarse automáticamente en su dispositivo cuando una versión o característica nueva esté disponible y usted otorga su consentimiento para que las actualizaciones se hagan de forma automática.

Broadsign le proporciona una licencia personal, no comercial, global, sin regalías, intransferible y no exclusiva para usar el software con el fin de acceder al sitio web. Esta licencia es únicamente para permitirle usar y disfrutar del servicio del sitio web tal como lo proveemos, de la manera especificada en estos términos y condiciones. Está prohibido copiar, modificar, distribuir, vender o ceder cualquier parte de nuestro sitio web o software, así mismo está prohibido aplicar ingeniería inversa o intentar extraer el código fuente del sitio web o del software, excepto si la ley prohíbe tales restricciones o si cuenta con un permiso por escrito.

Es posible que determinados programas de software contengan software cuya licencia nos haya sido otorgada por terceros. El término «software», tal como se usa en este documento, se referirá a este software de terceros, excepto cuando el término «software» se use en el contexto de nuestra propiedad. Cada programa de software de terceros incluido en el software estará sujeto a los mismos términos, condiciones, limitaciones y restricciones mencionados en este documento. Reconoce y acepta que cualquier componente de terceros pertenece a sus respectivos licenciantes. No ofrecemos ningún tipo de representación ni garantías sobre la operación o disponibilidad de los programas de software de terceros mencionados anteriormente. Así mismo, ni nosotros ni nuestros licenciantes seremos responsabilizados por la falta de disponibilidad o remoción de dicho software de terceros. No nos hacemos responsables de la comunicación con o de parte de dichos licenciantes, ni de la recopilación o uso de la información de dichos licenciantes. Usted acepta las comunicaciones habilitadas y/o realizadas por dicho software de terceros, incluida la actualización automática del software de terceros sin previo aviso. Acepta que, de acuerdo con estos términos y condiciones, los licenciantes de software externos son previstos como terceros beneficiarios.

5. Modificar o cerrar nuestro sitio web

Nuestro sitio web está en un proceso constante de cambio y mejora. Podríamos agregar o quitar funciones o características y podemos suspender o bloquear completamente nuestro sitio web, en cualquier momento, sin previo aviso y sin que ello conlleve ninguna responsabilidad.

Puede dejar de usar nuestro sitio web en cualquier momento, aunque lamentaremos su partida. En cualquier momento, también podemos dejar de ofrecerle el sitio web o podemos agregar o crear límites nuevos para nuestro sitio web.

Las secciones entre la 5 y la 11 seguirán vigentes tras la finalización o expiración de estos términos y condiciones, de forma indefinida.

6. Nuestras garantías y exenciones de responsabilidad

SALVO LO EXPRESADO EXPLÍCITAMENTE EN ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NI BROADSIGN NI SUS LICENCIANTES, PROVEEDORES, ANUNCIANTES O DISTRIBUIDORES HACEN PROMESAS ESPECÍFICAS SOBRE EL SITIO WEB. POR EJEMPLO, NO ASUMIMOS NINGÚN COMPROMISO SOBRE EL CONTENIDO, FUNCIONES ESPECÍFICAS, FIABILIDAD O DISPONIBILIDAD DEL SITIO WEB NI LA HABILIDAD DEL SITIO WEB PARA SUPLIR SUS NECESIDADES. TAMPOCO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA NI COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA AUSENCIA DE INFRACCIONES, VIRUS U OTROS CÓDIGOS DAÑINOS, NI SOBRE EL FUNCIONAMIENTO SIN ERRORES O ININTERRUMPIDO DEL SITIO WEB. PROVEEMOS EL SITIO WEB Y TODA LA INFORMACIÓN PROVISTA POR MEDIO DE ÉL TAL COMO ESTÁ.

ALGUNAS JURISDICCIONES OFRECEN CIERTAS GARANTÍAS, COMO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN. EN TANTO LO PERMITA LA LEY, RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS.

POR LA PRESENTE, USTED Y SUS HEREDEROS, SUCESORES Y CESIONARIOS NOS LIBERAN, EXONERAN Y EXIMEN A NOSOTROS Y A NUESTRAS FILIALES, ASÍ COMO A SUCESORES, CESIONARIOS, DIRECTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES (EN CONJUNTO, «PARTES EXONERADAS») DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMACIÓN, OBLIGACIÓN, DEMANDA, ACCIÓN, EXIGENCIA, GASTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO (EN CONJUNTO, «RESPONSABILIDADES») QUE USTED PUEDA TENER CONTRA CUALQUIER PARTE EXONERADA, YA SEA ACTUAL O FUTURA, CONOCIDA O DESCONOCIDA, QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON SU CONDUCTA O LA DE UN TERCERO EN RELACIÓN CON EL USO DEL SITIO WEB. ENTIENDE Y RECONOCE QUE LA FRASE PRECEDENTE EXIME Y EXONERA TODAS LAS RESPONSABILIDADES, SEA QUE USTED LAS CONOZCA O NO EN ESTE MOMENTO, Y RENUNCIA A LOS DERECHOS QUE LE OTORGA LA SECCIÓN 1542 DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA ENTIENDE EL SIGNIFICADO DE LA SECCIÓN 1542 DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA, QUE INDICA LO SIGUIENTE: «UNA EXONERACIÓN GENERAL NO CUBRE LOS RECLAMOS QUE EL ACREEDOR O PARTE QUE EXONERA NO SEPA O SOSPECHE QUE EXISTAN A SU FAVOR EN EL MOMENTO DE OTORGAR LA EXONERACIÓN Y QUE, DE HABER SIDO DE SU CONOCIMIENTO, HABRÍAN AFECTADO SUSTANCIALMENTE SU ACUERDO CON EL DEUDOR O PARTE EXONERADA». AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y ESTA EXONERACIÓN, ASUME TODOS LOS RIESGOS QUE SE DESPRENDAN DE RECLAMOS AÚN DESCONOCIDOS.

7. Responsabilidad por nuestro sitio web

EN TANTO NO LO PROHÍBA LA LEY, BROADSIGN (Y SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES) Y NUESTROS LICENCIANTES, PROVEEDORES, ANUNCIANTES Y DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O DATOS, NI POR PÉRDIDAS FINANCIERAS, NI POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, EMERGENTES, PENAS EJEMPLARES NI PERJUICIOS.

EN TANTO NO LO PROHÍBA LA LEY, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE BROADSIGN (Y SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES) Y NUESTROS LICENCIANTES, PROVEEDORES, ANUNCIANTES Y DISTRIBUIDORES POR CUALQUIER RECLAMO SOBRE ESTOS TÉRMINOS O EN RELACIÓN CON EL USO DEL SITIO WEB, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, SE LIMITA AL MONTO PAGADO POR EL USO DEL SITIO WEB (O, SI ASÍ LO DETERMINAMOS, POR OFRECERLE NUEVAMENTE EL SITIO WEB). CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL POR DAÑOS CAUSADOS POR UNA NEGLIGENCIA GRAVE O UNA MALA CONDUCTA DELIBERADA POR PARTE DE BROADSIGN NO ESTARÁ SUJETA A LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.

EN TODAS LAS INSTANCIAS QUE SE RELACIONEN CON LA PRESTACIÓN DEL SITIO WEB, BROADSIGN (Y SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES) Y SUS LICENCIANTES, PROVEEDORES, ANUNCIANTES Y DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES POR NINGUNA PÉRDIDA O PERJUICIO QUE NO SEA RAZONABLEMENTE PREVISIBLE O QUE SEA CAUSADO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR, COMO GUERRAS, ACTIVIDADES CRIMINALES, TORMENTAS, RETRASOS (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, RETRASOS EN EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS O FALLAS O RETRATOS DE LOS TRANSPORTISTAS), EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA, DESASTRES NATURALES, ACCIONES GUBERNAMENTALES, INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO O FALLAS EN LAS TELECOMUNICACIONES O EL INTERNET.

8. Uso corporativo o comercial de nuestro sitio web

Si está usando nuestro sitio web en representación de un negocio o empleador, acepta estos términos y condiciones en nombre del negocio o empleador, que por su parte acepta estar obligado por estos términos y condiciones.

9. Indemnización

Por la presente, acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Broadsign, a sus filiales y a sus predecesores, sucesores, cesionarios, directores, oficiales, empleados, agentes, representantes, socios y contratistas ante cualquier reclamo, pérdida, gasto, daño o costo (incluyendo, entre otros, honorarios razonables de abogados) que resulte o se derive del incumplimiento real o presunto de estos términos y condiciones, del contenido que proporcione por medio del sitio web o del uso o mal uso del sitio web. Sin embargo, no será responsable de los reclamos, daños y costos que un tribunal competente determine que fueron causados única y exclusivamente por nuestro incumplimiento de la ley vigente.

10. Sobre estos términos y condiciones

Podemos modificar estos términos y condiciones o cualquier condición adicional que por cualquier razón aplique al sitio web, por ejemplo, para reflejar cambios en la ley o en nuestro sitio web. Debe revisar los términos y condiciones con regularidad y fijarse en la fecha de «última actualización» al inicio de este documento. Haremos un esfuerzo razonable por notificarle de estas modificaciones, como publicar un anuncio sobre la actualización de estos términos y condiciones por medio del sitio web o del correo electrónico. Al continuar usando el sitio web tras las modificaciones, acepta que estará sujeto a los términos y condiciones actualizados. Si no está de acuerdo con los términos y condiciones actualizados, debe dejar de usar el sitio web.

Si existe un conflicto entre estos términos y condiciones y cualquier término adicional del sitio web, los términos adicionales prevalecerán en dicho conflicto.

Estos términos y condiciones controlan la relación entre usted y Broadsign, pero no confieren ningún derecho de terceros beneficiarios. Si no cumple con estos términos y condiciones y no tomamos acción de forma inmediata, no significa que estemos renunciando a ningún derecho que nos corresponda (como emprender acciones en el futuro). Si resulta que un término en particular no es aplicable, esto no afectará los demás términos.

Las leyes de los Estados Unidos y del estado de Delaware, excluyendo las normas sobre conflicto de leyes de Delaware, se aplicarán a cualquier disputa que surja o esté relacionada con estos términos y condiciones o con el sitio web.

No podrá ceder o delegar sus derechos u obligaciones en relación con estos términos y condiciones o con su cuenta en el sitio web sin previo consentimiento por escrito. Podríamos ceder estos términos y condiciones o ceder o delegar cualquiera de nuestros derechos u obligaciones en cualquier momento.

Para obtener información sobre cómo contactar a Broadsign, por favor visite nuestra Página de contacto.

11. Arbitraje vinculante

Sin que represente una limitación a la renuncia y exoneración de la sección 6, acepta lo siguiente: