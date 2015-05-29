Broadsign International, LLC, presenta Flix Media Corporation en América del Sur

La red de cines de 542 pantallas en 69 lugares sumará 800 pantallas más en 2015.

São Paulo, Brasil. 29 de mayo de 2015. El proveedor mundial de softwares y soluciones de señalización digital, Broadsign International, LLC, anuncia el lanzamiento de Flix Media Corporation en América Central y del Sur. La red de publicidad es propiedad de Cinemark Holdings, Inc., líder en cines en América del Norte y del Sur.

A partir de diciembre de 2014, las 542 pantallas en 69 lugares se cambiaron a la plataforma de Broadsign. En 2015, la red instalará 800 pantallas más en cines y locales comerciales.

Los proyectores DLP se utilizan para las pantallas de cine, mientras que las pantallas LCD y LED facilitan la señalización y se usan en video walls de 9 a 16 paneles en áreas externas. El reproductor inteligente Broadsign Xpress complementa la solución de señalización digital de Flix Media, ya que es lo suficientemente potente como para cumplir con los requisitos de proyección y de pantalla plana.

“Flix Media recurrió a Broadsign para que brindara asistencia de software en el lanzamiento de nuestra red de publicidad digital, ya que la solución previa a la función funciona con otros líderes de la industria del cine y demostraron tener una trayectoria en el campo de la señalización digital”, indica Adriana Cacace, directora general de Flix Media. “Además, el enfoque basado en las reglas de Broadsign para la reserva y el mantenimiento de campañas le permite a Flix Media ahorrar mucho tiempo en comparación con el método tradicional de listas de reproducción”.

“Primero, presentamos la solución en Brasil para optimizar nuestras actividades en ciudades importantes como São Paulo, donde tenemos una enorme participación del 65 % en el mercado, la cual se eleva a 80 % si incluimos a otras regiones brasileñas”, agrega Cacace.

Los 61 millones de espectadores que van a los cines de Flix Media cada año ven una programación 15 minutos antes del horario en el que está previsto que comience cada función. Se muestra contenido de entretenimiento, como grabaciones entre bastidores, trivialidades, promoción de eventos y publicidad que resulta relevante para el público de cada tipo de película.

“Que una empresa como Flix Media escoja las ofertas de software y reproductores multimedia de Broadsign da fe de las características y la flexibilidad de nuestra plataforma en la industria del cine”, afirmó Skip Beloff, vicepresidente de Ventas de Broadsign. “Estamos totalmente comprometidos a ayudar a Flix Media a mejorar la experiencia previa a la función y a consolidar su presencia en América del Sur”.

Si desea obtener más información sobre las soluciones de señalización digital de Broadsign, regístrese para poder acceder a una prueba gratuita de la plataforma.

Acerca de Broadsign

Broadsign International, LLC es el principal proveedor mundial de softwares de señalización digital basados en la nube. La forma automatizada en la que abordan la gestión de contenidos le permitió ganar premios y es avanzada, fiable y sólida. Además, les otorga a las redes digitales exteriores una capacidad ilimitada de crecimiento sin la necesidad de incorporar personal. La sofisticada plataforma de Broadsign y su línea rentable de reproductores inteligentes, Broadsign Xpress y Broadsign Xpress Pro, reducen el costo del uso de las redes.

El crecimiento constante de Broadsign, su amplia cartera de clientes y su dedicación a la hora de predecir y responder a las tendencias de la industria hacen que las soluciones de señalización digital que ofrecen sean las más seguras para el futuro de las redes, incluso con los requisitos más complejos. Para obtener más información sobre Broadsign, ingrese a https://broadsign.com

Acerca de Flix Media

Flix Media es la empresa líder en publicidad cinematográfica en América Latina. Flix forma parte de Cinemark International Group, trabaja en colaboración con los mayores exhibidores de cada país y cuenta con una red de 1,650 pantallas en Brasil, Argentina y otros 11 países.