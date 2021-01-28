Cómo Convergencia Digital Signage hace más fácil y asequible el acceso a soluciones premium para DOOH

Con mucha frecuencia, las nuevas empresas en la industria del digital-out-of-home tienen que sacrificar su visión para posibilitar poner en marcha sus negocios. Estas empresas desearían adoptar las últimas tecnologías para ofrecer una experiencia innovadora y memorable para su audiencia, sin embargo, no tienen el dinero para invertir en el software que les permite hacerlo. Es posible entonces, que tengan que elegir una plataforma con menores prestaciones, deban conformarse poniendo en el mercado una oferta de servicios menos atractiva y terminen aplazando su deseo de construir la red digital con la cual sueñan.

En América Latina, hay una mejor opción disponible para los recién llegados al espacio DOOH. Al colaborar con Convergencia Digital Signage, un reconocido integrador de señalización digital en la región, es posible construir una red DOOH con la tecnología más avanzada disponible actualmente. Esto, a un costo mucho menor de lo que conseguirian tratando de construir este tipo de red por sí solos.

Detalles del socio:

Convergencia Digital Signage

convergenciads.com

Región: América Latina

Idioma de servicio: español

Services

Gestión de redes de señalización digital

Soporte técnico en español

Creación de contenido en español

La ventaja de costos a través de Convergencia Digital Signage

Con la señalización digital, a menudo se obtiene un mejor costo del software al administrar grandes redes de pantallas. Para los recién llegados al espacio, desafortunadamente, no siempre es fácil lograr esta escala de inmediato.

Aquí es donde Convergencia puede aportar mucho valor. Debido a que la empresa administra muchas pantallas en América Latina, puede agregar nuevas pantallas a su red por un costo relativamente bajo. Trasladando estos ahorros a los clientes que eligen a Convergencia como gestor de sus redes, lo

cual les permite comenzar con relativamente pocas pantallas, usando un software premium que de otra manera no podrían pagar.

Expertos técnicos cerca de casa

Convergencia también tiene mucho que ofrecer a las empresas de LATAM que manejan sus propias redes. Muchas de las principales opciones de software de señalización digital (CMS) se encuentran en otras regiones del mundo y es posible que no puedan ofrecer asistencia al cliente en español en la medida en que algunas empresas pueden requerir.

Gracias a su experiencia en la industria y un equipo que incluye una variedad de expertos técnicos, Convergencia puede ayudar a las empresas de señalización digital a construir sus redes, implementar mejores prácticas, aprovechar todas las capacidades del CMS de Broadsign, realizar el mantenimiento preventivo y trabajar en la resolución de problemas cuando sea necesario.

Contenido de calidad para redes de calidad

Otro servicio que ofrece Convergencia es la creación de contenido, algo esencial para el éxito de cualquier buena red de digital signage. Convergencia trabaja junto con las marcas y los operadores de redes en todo, desde la creación de contenido publicitario, hasta mensajes locales y actualizaciones en vivo del clima y otra información de actualidad.

Especialmente para aquellas empresas que recién comienzan en el espacio de la señalización digital, el contenido puede ser una tarea dispendiosa e incluso difícil de conseguir. Trabajar en conjunto con Convergencia puede ayudarlos a garantizar que impulsen su negocio con el mejor contenido para maximizar el retorno de su inversión.

Proyecto destacado: Red DOOH de iCo Medios en el Metro de Medellín

La red de señalización digital lanzada recientemente en el sistema del Metro de Medellín en Colombia es un ejemplo destacado de la diferencia que marca Convergencia. El propietario de la red, iCo Medios, trajo a Convergencia para ayudar con la construcción de la red desde un punto de vista técnico, brindar capacitación y soporte en español para su equipo, y crear contenido para la red de manera continua.

Esta red es la red DOOH de tránsito más grande de Colombia y se espera que se expanda aún más en los próximos meses y años.

Lea más sobre el proyecto en nuestro punto de mira en iCo Medios

Trabajando con Broadsign & Convergencia

Para las empresas latinoamericanas que son nuevas para el negocio del DOOH o que buscan mejorar su negocio, asociarse con Broadsign y el equipo de Convergencia es una solución ideal.

El software de primera clase de Broadsign para OOH le proporcionará a su empresa una gestión de contenido automatizada, capacidades de ventas inteligentes y la capacidad de escalar su negocio de forma rápida y eficiente. Mientras tanto, Convergencia puede ayudarlo a acelerar su adopción de Broadsign, así como a reducir los costos de licenciamiento, brindar capacitación y soporte en español, y ayudar con la creación y distribución de contenido premium.

No importa el tamaño de su empresa ni la experiencia que tenga en OOH. Con Broadsign y Convergencia, puede activar un negocio DOOH de clase mundial de forma rápida y por menos dinero de lo que le costaría arrancar por su cuenta.

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