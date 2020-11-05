Cómo iCo Medios está redefiniendo el DOOH para sistemas de transporte en Colombia

El transporte público eficiente es importante para ir al trabajo, a las tiendas, visitar a los amigos y la familia, abre las ciudades a nuevas fuentes de ingresos y a mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Pero los sistemas de transporte también ofrecen grandes oportunidades para que las organizaciones se conecten con las personas. Si se hace correctamente, una red digital out of home diseñada para usuarios de los sistemas de transporte puede hacer un trabajo maravilloso al brindar contenido entretenido, atractivo y educativo a una amplia variedad de personas durante todo el día.

Es por eso que iCo Medios aprovechó la oportunidad de operar la red OOH para el sistema de Metro de Medellín. Al construir una red DOOH inteligente alrededor del sistema de transporte masivo, la compañía podría ayudar a conectar a los usuarios con marcas y otras entidades de una manera única en el país.

DOOH para sistemas de transporte

El proyecto del metro de Medellín está lejos de ser la primera incursión de iCo Medios en los medios de transporte. Cuando se fundó la empresa en 2013, primero se centró en las oportunidades publicitarias en las áreas de peaje. A partir de ahí, el negocio se diversificó a los medios de bus, y luego a una amplia gama de otros formatos, incluidos aeropuertos, vallas, mobiliario urbano, actividades BTL y proyectos especiales.

Desde el principio, iCo se propuso convertirse en uno de las empresas más importantes del DOOH colombiano, con el objetivo de posicionarse como un gran socio para las marcas que buscan contar historias convincentes al público en el momento y lugar adecuados. Desde la planificación hasta la implementación, iCo Medios ayuda a garantizar que sus compradores puedan lograr los resultados que buscan con sus

campañas.

Haciendo algo realmente grande

Con su proyecto del Metro de Medellín, iCo Medios tiene el control de la primera red DOOH de pantallas gran formato en un sistema de transporte masivo en el país. Por ahora, la red consta de 10 pantallas, cada una diseñada específicamente para el entorno en el que se está ubicando, y capaces de llegar a alrededor del 20% de los usuarios del sistema.

La publicidad constituirá una gran proporción del contenido, entremezclada con información adicional que será de interés para los usuarios del sistema. Esto incluirá información operativa para el metro, clima en tiempo real y tipos de cambio de moneda, entre otros.

Seguro que será de especial interés para los anunciantes el posicionamiento de la red metropolitana DOOH como la pieza central de una oferta de marketing out of home 360 ​que también incluye medios tradicionales de publicidad exterior, branding de vehículos interiores y exteriores, y actividades BTL realizadas dentro y fuera de las estaciones.

En conjunto, estas ofertas presentan a las marcas poderosas oportunidades para entregar mensajes coordinados a los pasajeros a lo largo de su viaje.

Más cosas grandes están por venir

De cara al futuro, la red de Metro en Medellín es solo la primera etapa de un plan más amplio para construir una oferta emocionante de DOOH en Colombia. Se agregarán más pantallas a la red de metro, lo que ayudará a iCo Medios a llegar de una mejor manera a los usuarios en sus trayectos por la ciudad.

Esta empresa también está en el proceso de evaluar nuevas tecnologías para entregar datos relevantes, análisis detallados y nuevas herramientas para experiencias interactivas y dinámicas. Estas incluirán WiFi, geo-referenciación, realidad aumentada y la capacidad de realizar comprar programática.

El objetivo de todas las herramientas y tecnologías que se agregan a la red en expansión de iCo Medios es mejorar la calidad y las capacidades de sus puntos de contacto para brindar una experiencia out of home verdaderamente especial. Es un enfoque que aumentará continuamente el atractivo de la red de metro y la convertirá en una compra excepcional para las marcas que buscan llegar a las audiencias de Medellín.

iCo Medios, Convergencia Digital Signage y Broadsign

Para construir una red DOOH que vaya más allá de los límites, es importante obtener las herramientas adecuadas para el trabajo. Apalancado con la experiencia de partners que tienen conocimiento profundo de herramientas, es mucho más fácil potencializar el proyecto.

Es por eso que iCo Medios realizó una alianza con Convergencia Digital Signage, un integrador de señalización digital con sede en Argentina, para adoptar Broadsign.

Con Broadsign, iCo Medios tiene las herramientas que necesita para administrar una red DOOH de alto perfil de manera segura y eficiente. La programación automatizada, la fácil integración de contenido dinámico y una plataforma construida para maximizar el uso del inventario de anuncios ayudan a garantizar que iCo Medios obtenga el máximo valor de su tiempo e inversión en su red en el sistema metro. En el futuro, permitirá transacciones programáticas a través de Broadsign Reach, abriendo su inventario premium a los principales compradores programáticos de todo el mundo.

Mientras tanto, Convergencia juega un papel fundamental para poder sacarle el mayor provecho a la red del Metro de Medellín. La compañía tiene una amplia experiencia con la plataforma Broadsign y se ha asociado con varias otras compañías en América Latina para incorporar sus redes a Broadsign. Convergencia Al brindar capacitación y soporte en español, así como servicios continuos de creación de contenido, ha acelerado y mejorado todo el proceso de puesta en funcionamiento de la red de metro.

En conjunto, la visión de iCo Medios, la experiencia de Convergencia y el poder de la plataforma Broadsign han creado un paquete poderoso para impulsar una nueva y emocionante oferta de DOOH en Colombia. Es una asociación que seguramente servirá bien a iCo Medios a medida que expande aún más su presencia y desarrolla su red DOOH hasta convertirla en una verdadera potencia en la región.

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