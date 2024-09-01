La solución líder en DOOH, para que usted juegue con ella
Potencia y comodidad inigualables
Vea cómo nuestras soluciones pueden ayudarlo a vender, comercializar y operar con contenidos digitales en una red de publicidad exterior de cualquier tamaño, con más facilidad que nunca.
Ad Server
Aumente sus ingresos publicitarios OOH sin aumentar su carga de trabajo
Deje de perder ingresos por culpa de sistemas fragmentados. Convierta su inventario de DOOH directo y programático en un motor de ingresos unificado con el Ad Server de Broadsign.Más información
Gestión de contenido y red
Ahorre tiempo automatizando la gestión de su red
Confíe en los flujos de trabajo de campaña automatizados para reproducir el contenido adecuado en el momento adecuado y obtenga una visibilidad completa del rendimiento de su red con informes de campaña detallados.Más información
Campañas estáticas
Procesos optimizados para sus campañas de publicidad estática
Simplifique sus operaciones con nuestras herramientas especializadas diseñadas para procesos publicitarios estáticos. No solo sincronizamos en tiempo real las órdenes de visualización relacionadas con sus campañas, sino también los niveles de stock y las comunicaciones con sus displays.Más información
Plataforma ssp programática global
Genere nuevos ingresos programáticamente
Complemente sus ventas directas con una herramienta programática en tiempo real que le permite automatizar sus ventas y acceder a compradores globales sin perder el control de lo que se aprueba.Más información
Señalización digital para mensajería local
Mensajes locales más relevantes y personalizados
Permita a los equipos locales crear fácilmente mensajes de señalización digital personalizados respetando el branding de la marca con una herramienta basada en plantillas que es lo suficientemente simple para que cualquiera la use.Más información
Desde que incorporamos Broadsign, hemos podido agilizar nuestro flujo de trabajo, ser más flexibles y reaccionar más rápidamente a los cambios realizados por los anunciantes.