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Découvrez la meilleure solution DOOH

Puissance et aisance inégalées

Voyez comment nos solutions peuvent vous aider à vendre, à distribuer et à exploiter du contenu numérique sur un réseau OOH, peu importe sa taille, plus facilement que jamais.

Ad Server

Augmentez vos revenus publicitaires OOH sans augmenter votre charge de travail

Cessez de perdre des revenus à cause de systèmes fragmentés. Transformez votre inventaire DOOH direct et programmatique en un moteur de revenus unifié grâce à l'Ad Server Broadsign.

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Gestion de contenu et de réseau

Gagnez du temps en automatisant la gestion de votre réseau

Nos processus automatisés de gestion de campagnes vous permettent de diffuser le bon contenu au bon moment, tout en vous donnant une visibilité complète sur l'efficacité de ces campagnes, grâce notamment à nos rapports détaillés de performance.

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Campagnes et gestion statiques

Des processus rationalisés dédiés à vos campagnes publicitaires statiques

Facilitez votre quotidien avec nos outils conçus pour les procédés de publicité statique. Nous synchronisons en temps réels les tâches d'affichage liées à vos campagnes, mais aussi les niveaux de stock et les communications avec vos afficheurs.

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Plateforme ssp programmatique mondiale

Augmentez vos revenus programmatiquement

Complétez vos ventes directes avec notre outil programmatique qui vous permet d'automatiser une partie de vos ventes en accédant à des acheteurs mondiaux, tout en gardant le contrôle sur le contenu que vous diffusez.

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Affichage numérique de messages locaux

Des messages locaux plus pertinents et personnalisés

Permettez aux équipes locales de créer facilement des messages d'affichage numérique adaptés tout en restant fidèles à votre branding grâce à un outil de gestion de contenu personnalisable.

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Depuis notre passage à Broadsign, nous avons simplifié notre flux de travail, nous sommes plus flexibles et nous réagissons plus rapidement aux changements apportés par les annonceurs.

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