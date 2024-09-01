Holen Sie sich Ihre kostenlose Testversion

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Die führende Lösung für DOOH, mit der Sie spielen können

Unübertroffene Leistung und Nutzerfreundlichkeit

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Lösungen digitale Inhalte in einem Out-of-Home-Netzwerk jeder Größe einfacher als je zuvor verkaufen, verwalten und betreiben können.

Ad-Server

Skalieren Sie Ihre OOH-Werbeeinnahmen, ohne Ihre Arbeitslast zu erhöhen

Schluss mit Umsatzverlusten durch fragmentierte Systeme. Machen Sie Ihr direktes und programmatisches DOOH-Inventar mit dem Broadsign Ad Server zu einer einheitlichen Umsatzquelle.

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Content- und Netzwerkmanagement

Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihr Netzwerkmanagement automatisieren

Verlassen Sie sich auf automatisierte Kampagnen-Workflows, um die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit auszuspielen und erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Leistung Ihres Netzwerks mit detaillierten Kampagnenberichten.

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Statische Operations

Optimierte Diagrammerstellung und Arbeitsaufträge für statische Kampagnen

Holen Sie mehr aus Ihren statischen Flächen heraus. Dabei hilft Ihnen unser zentralisiertes Asset Management und Kampagnenbuchungstool, das sich mit dem Status von Arbeitsaufträgen, Lagerbeständen und Plakatwerbungen in Echtzeit synchronisiert.

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Globale programmatische SSP

Generieren Sie neue Umsätze mittels programmatischer Werbung

Ergänzen Sie Ihren direkten Verkauf durch ein programmatisches Angebot in Echtzeit, das sich aus von Ihnen genehmigten globalen Käufern und Anzeigen zusammensetzt.

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Lokale Signage-Nachrichten

Setzen Sie Ihre lokalen Inhalte in jeder Sprache in Szene

Ermöglichen Sie es Ihren Teams vor Ort, individuelle digitale Anzeigen zu erstellen, ohne dabei die Markenidentität zu gefährden – mit einem Tool, das so einfach ist, dass es von jedem benutzt werden kann.

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Seit unserer Umstellung auf Broadsign konnten wir unseren Workflow optimieren, flexibler werden und schneller auf Änderungen von Seiten der Werbetreibenden reagieren.

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