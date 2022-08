WIE WIR DIE ERFASSTEN INFORMATIONEN VERWENDEN

Broadsign verarbeitet personenbezogene Daten nur zu den in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecken. Zu diesen Zwecken gehören: Aufrechterhaltung des allgemeinen Geschäftsbetriebs und der Verwaltung von Broadsign-Unternehmen;

Bereitstellung von Diensten für Broadsign-Kunden;

Bereitstellung einer fortlaufenden Verwaltung und des Managements des Kundendienstes;

Entwicklung und Verbesserung von Broadsign-Produkten und -Diensten.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und vertraglichen Verpflichtungen. Insbesondere werden wir personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn mindestens eine der folgenden Anforderungen erfüllt ist: Die betroffene Person hat der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke zugestimmt.

Die Verarbeitung ist erforderlich, um einen Vertrag zu erfüllen, an dem die betroffene Person beteiligt ist, oder um auf Antrag der betroffenen Person vor Abschluss eines Vertrags Schritte zu unternehmen.

Die Verarbeitung ist erforderlich, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.

Die Verarbeitung ist erforderlich, um die vitalen Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragenen behördlichen Befugnis ausgeführt wird.

Die Verarbeitung ist zum Zwecke der berechtigten Interessen erforderlich, die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von Dritten verfolgt werden (es sei denn, diese Interessen werden durch die Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person außer Kraft gesetzt, insbesondere dann, wenn die betroffene Person ein Kind ist).

Unter bestimmten Umständen können personenbezogene Daten für Zwecke weiterverarbeitet werden, die über den ursprünglichen Zweck hinausgehen, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden. Unter diesen Umständen werden wir die folgenden zusätzlichen Bedingungen berücksichtigen, um die Fairness und Transparenz einer Verarbeitung zu bestimmen, die über den ursprünglichen Zweck hinausgeht, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden: jegliche Verbindung zwischen dem Zweck, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Gründen für die beabsichtigte Weiterverarbeitung;

der Kontext, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere in Bezug auf die Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen;

die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob spezielle Datenkategorien verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten im Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten verarbeitet werden;

die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffene Person;

das Vorhandensein geeigneter Schutzmaßnahmen für die weitere Verarbeitung, einschließlich Verschlüsselung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung.

Broadsign verarbeitet personenbezogene Daten auf unseren Servern in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und anderen Ländern. In einigen Fällen verarbeiten wir personenbezogene Daten auf einem Server außerhalb Ihres eigenen Landes. Wir können personenbezogene Daten verarbeiten, um unsere eigenen Dienste bereitzustellen. In einigen Fällen können wir personenbezogene Daten im Namen und gemäß den Anweisungen eines Dritten, wie z. B. unserer Werbepartner, verarbeiten.

Wenn wir vorschlagen, personenbezogene Daten für andere als die in dieser Datenschutzrichtlinie und/oder in den spezifischen Datenschutzhinweisen für Dienste beschriebenen Zwecke zu verwenden, bieten wir Ihnen eine effektive Möglichkeit, die Verwendung personenbezogener Daten für diese anderen Zwecke zu deaktivieren. Wir werden sensible Informationen nicht für andere als die in dieser Datenschutzrichtlinie und/oder in den Datenschutzhinweisen für ergänzende Dienste beschriebenen Zwecke sammeln oder verwenden, es sei denn, wir haben Ihre vorherige Zustimmung eingeholt.

Die meisten Browser sind zu Beginn so eingerichtet, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können Ihren Browser jedoch so einstellen, dass alle Cookies abzulehnen sind, oder angeben, wann ein Cookie gesendet wird. Einige Broadsign-Funktionen und -Dienste funktionieren jedoch möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.

Sie können die Übermittlung personenbezogener Daten an einen unserer Dienste ablehnen. In diesem Fall kann Broadsign diese Dienste möglicherweise nicht für Sie bereitstellen.

SPEZIELLE DATENKATEGORIEN

Wenn spezielle Datenkategorien verarbeitet werden, wird Broadsign zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Jede Broadsign-Einheit kann auch zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um den lokalen Gebräuchen oder sozialen Erwartungen bei der Verarbeitung spezieller Datenkategorien Rechnung zu tragen.

DATEN VON KINDERN

Kinder können der Verarbeitung personenbezogener Daten für Dienste der Informationsgesellschaft nicht zustimmen. Wir haben die Zustimmung der Person eingeholt, die die elterliche Verantwortung für das Kind trägt. Es ist jedoch zu beachten, dass, wenn die Verarbeitung aus anderen Gründen rechtmäßig ist, die Zustimmung des Kindes oder des Inhabers der elterlichen Verantwortung nicht eingeholt werden muss.

DATENQUALITÄT