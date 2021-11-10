Cómo Induvallas está abriendo el camino de la publicidad DOOH en Ecuador

En Ecuador, la publicidad exterior digital está todavía en las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, el cambio tecnológico se está produciendo rápidamente en este país latinoamericano, e Induvallas está a la cabeza. Con 24 vallas publicitarias digitales y planes de implementar más en todo el país, esta empresa pionera de la publicidad exterior está cambiando el panorama publicitario ecuatoriano y está haciendo que la publicidad exterior sea más accesible para las empresas y los presupuestos más pequeños.

Innovadores en publicidad exterior

Induvallas tiene antecedentes de estar delante de los acontecimientos. Esta empresa familiar, que acaba de cumplir 35 años, fue la primera compañía de Ecuador en ingresar al mercado de la publicidad exterior. Desde sus inicios con vallas publicitarias pequeñas, carteles en la calle y otros formatos estáticos de publicidad OOH, Induvallas se convirtió en un líder del mercado que controla entre el 50 % y el 60 % del mercado de publicidad exterior en Ecuador, y cuenta con 600 vallas publicitarias estáticas y 24 vallas digitales en todo el país.

En Ecuador, el tamaño y el número de los espacios de publicidad exterior están estrictamente regulados por cada ciudad, y las vallas publicitarias estáticas aún constituyen la gran mayoría de los espacios publicitarios exteriores. Sin embargo, Induvallas avanzó con la publicidad digital exterior (digital out-of-home, DOOH) desde que incorporó las primeras pantallas publicitarias LED del país hace diez años. En la actualidad, es el mayor proveedor de publicidad DOOH del país, con 24 pantallas LED y planes de implementar más.

Hacer que la publicidad DOOH esté al alcance de las empresas y los presupuestos más pequeños

Generalmente, los clientes de Induvallas han sido grandes empresas, como bancos, tarjetas de crédito o marcas multinacionales, como Coca Cola. Esto se debe, sobre todo, a que las vallas publicitarias estáticas, que aún constituyen una gran parte de su inventario, requieren una importante inversión financiera.

“Para la empresa, es increíble contar con la publicidad exterior digital porque en una valla estática solo tenemos un cliente”, dice Martin Oña, director de Marketing de Induvallas y nieto de su fundador original. “En digital, podemos tener entre 15 y 16 clientes. Así que, como negocio, nos interesa mucho más tener pantallas digitales”.

“Ya que comprar un solo espacio publicitario DOOH es significativamente menos costoso que alquilar una valla publicitaria estática durante semanas, las pantallas digitales de Induvallas también han atraído a nuevos compradores. Las marcas más pequeñas interesadas en incorporar medios exteriores a sus campañas ahora tienen más facilidad para hacerlo con tan solo comprar las franjas horarias que quieran con el presupuesto del que dispongan.

Los resultados de sus primeras pantallas LED fueron suficientes para convencer a Induvallas de que la publicidad DOOH es el futuro de la publicidad exterior. La empresa pretende ampliar estratégicamente sus ubicaciones digitales, con planes de convertir algunas de sus vallas publicitarias más deseadas en pantallas digitales. Además de la oportunidad de alquilar un codiciado espacio publicitario a más de un cliente, la publicidad DOOH presenta oportunidades nuevas e interesantes de creatividad y compromiso.

Asociación con Broadsign para convertir una visión en realidad

Para cumplir sus enérgicos objetivos de expansión en publicidad DOOH, Induvallas necesitaba invertir en una tecnología ampliable que le ayudara a apoyar su crecimiento. La empresa había superado el sistema de software que venía con las pantallas LED que había comprado. Las opciones de programación eran limitadas y la información debía introducirse y gestionarse manualmente mediante hojas de cálculo de Excel.

“Era bastante básico”, dice Ona. “Lo único que podíamos hacer era poner un cliente todo el tiempo o ponerlo por medio día. No podíamos hacer algo como: Quiero que este cliente esté de 4 a 8 p. m., o quiero que este cliente esté el lunes, martes o viernes”.

Una vez que los principales interesados de Induvallas comprendieron las ventajas que ofrecía Broadsign, incluidas las opciones de programación flexibles, la entrega automática de contenidos y la disponibilidad de inventario en tiempo real, decidieron hacer el cambio. La empresa ha utilizado la plataforma de Broadsign para gestionar la entrega de contenidos durante los últimos meses, y ya están viendo mejoras notables.

“Antes teníamos que introducir manualmente el contenido de los anuncios y luego quitarlo de la misma forma. Con Broadsign es fácil porque solo hay que poner la fecha de inicio y la de finalización, y la campaña se ejecuta automáticamente”, dice Ona. “Hay muchas funciones que ayudan [a nuestros empleados] a centrarse en otras cosas más importantes, y eso es mejor para todos”.

Aunque el equipo de ventas todavía está en el proceso de incorporación, Ona es optimista sobre el impacto que tendrá la plataforma de Broadsign una vez que el sistema completo esté en funcionamiento. También expresó su orgullo por el hecho de que Induvallas siga estando a la altura de su legado como pionero de la publicidad exterior y de la innovación tecnológica. El próximo paso en la agenda: las ventas programáticas.

“Con las pantallas LED, fuimos los primeros. Con las vallas publicitarias, fuimos los primeros. Ahora, con la plataforma [de Broadsign] y con las ventas programáticas, seremos los primeros”, dice Ona. “Eso se siente muy bien”.

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