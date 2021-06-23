Cómo Prime Media & Entertainment lidera el camino para DOOH en Guatemala

En los bulliciosos centros urbanos, la señalización digital para exteriores ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas que las marcas, los gobiernos y otras entidades pueden utilizar para llegar a una audiencia masiva. Ahora más que nunca, las marcas están comenzando a explorar el medio y aprovechando su potencial de formas que los medios tradicionales sencillamente no pueden igualar.

Si bien algunos recién ahora están aprendiendo sobre las capacidades de DOOH, Prime Media & Entertainment está por arriba de la curva. Después de haber ayudado a iniciar la tendencia digital hace más de una década, Prime Media & Entertainment, con sede en Guatemala, son pioneros del DOOH en su país, teniendo una red digital amplia y en continuo crecimiento. Su misión es ayudar a las marcas y agencias a reconocer y beneficiarse de todas las capacidades de los medios digitales.

Digital desde el primer día

Prime Media instaló sus primeras vallas publicitarias digitales en 2007, fue la primera empresa en Guatemala en hacerlo. Su visión pionera les significó asegurarse ubicaciones premium en áreas de alto tráfico, ayudándoles a solidificar su posición como líderes del mercado en su país.

A lo largo de los años, las operaciones de Prime M&E han crecido considerablemente, iniciaron como operadores de Tedimedia S.A consolidado un circuito de 9 pantallas espectaculares de gran formato, luego con la adquisición de Ongoing S.A. la empresa numero dos del mercado compuesta por un circuito de 11 espectaculares en puntos estratégicos Prime M&E consolido su posición de líder en el país Centroamericano.

Recientemente Prime M&E logro su tercera adquisición importante al comprar la empresa Color Media dando lugar a ser la empresa mas grande de DOOH con el circuito mas emblemático de formatos espectaculares digitales llegando a mas de 4.8 millones de impresiones diarias en ubicaciones emblemáticas de Guatemala.

Prime M&E también ofrece servicios para creación de contenido y marketing digital a las empresas que buscan su ayuda para dar vida a sus ideas con la señalización digital. Esta amplia gama de servicios ha ayudado a las aproximadamente 200 marcas locales e internacionales con las que han trabajado para llegar a nuevas audiencias en la Ciudad de Guatemala y sus alrededores.

Desde anuncios específicos hasta alianzas de largo plazo, la mezcla de contenido en la red de Prime Media es bastante amplia. También se han asociado con agencias humanitarias y de emergencia, lo que permite que sus pantallas transmitan contenido que salva vidas cuando más se necesita, como durante el brote de coronavirus a principios de 2020.

Cuando COVID-19 cambió el mundo casi de la noche a la mañana, empresas pioneras en la adopción de pantallas digitales, como Prime Media, se encontraron en la mejor posición para comunicarse con el público de manera segura y eficiente mientras usaban pantallas para amplificar mensajes importantes sobre salud, seguridad y otras comunicaciones gubernamentales. Más marcas se mostraron reacias a gastar en medios impresos o en OOH tradicional durante la pandemia, esto les dio una gran ventaja competitiva a las empresas que apostaron por el DOOH de forma temprana.

Trazado de los siguientes pasos

Cuando ya estás en la cima, como lo está Prime Media, el único lugar a donde ir es aún más alto. De cara al 2021 y más allá, Prime Media espera aumentar su presencia ya dominante, agregando otras 15 espectaculares digitales a su inventario, aumentando su número total a 40 para 2022.

Con esto Prime espera crear el circuito mas robusto de impresiones en DOOH de alto impacto en la región.

Colaboración con Broadsign

Para lograr sus objetivos de expansión, Prime Media necesitaba asociarse con líderes de la industria. La escala, el tamaño y la experiencia incomparable de Broadsign lo convirtieron en la elección lógica del proveedor de software.

Como primer paso, Prime Media quiere mejorar el nivel de datos que extrae de su red. Los análisis impulsados ​​por Broadsign les permitirán comenzar a hacer eso. Prime también utilizará Broadsign Direct para mejorar su proceso de ventas, lo que permitirá a su equipo y a sus clientes realizar transacciones ágilmente y usar los datos como el

centro de cada campaña que realicen. También esperan servir a su base de clientes con estrategias personalizadas y contenido de mayor impacto haciendo uso de la programación y reproducción de contenido dinámico en Broadsign.

Por último, los informes detallados de rendimiento de la campaña de Broadsign prometen una mejora significativa para Prime Media y ofrecen a sus clientes una comprensión más clara de los resultados de sus gastos. La mentalidad de Prime no es solo alentar a sus clientes a migrar a DOOH, sino también mostrar cómo los compradores pueden invertir inteligentemente sus presupuestos en el espacio digital.

En una región que todavía depende de vallas publicitarias impresas y se ha mostrado reacia a comenzar con lo digital, Prime Media está entusiasmado de trabajar con Broadsign para marcar el comienzo de una nueva era y ayudar a sembrar un sentido de confianza en los medios digitales para exteriores.