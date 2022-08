Declaración de seguridad

Lo anterior es un resumen completo de la gestión de seguridad de toda la infraestructura de producción de Broadsign y busca proporcionar ejemplos no exhaustivos de los diferentes controles de seguridad que empleamos; puede que algunos productos pasen por más o menos controles que los descritos anteriormente. Aunque utilizamos medidas de seguridad de la información razonables, como las descritas anteriormente, no se puede garantizar que ninguna medida de seguridad de la información, la transmisión de datos por Internet o el método de almacenamiento de datos sean 100 % seguros. Por lo tanto, aunque nos esforzamos por utilizar métodos comercialmente razonables para proteger nuestros productos, y sin perjuicio de lo anterior, no ofrecemos ninguna garantía que brinde total seguridad.