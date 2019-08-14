Cómo Brapex Publicidad Exterior difunde publicidades innovadoras DOOH en Lima

Como cada vez se hace más difícil distinguir la publicidad digital exterior de la publicidad digital en línea, los publicistas están respondiendo cada vez más a las demandas de mayor inmediatez y a la presión de crear ofertas más innovadoras para los clientes. Invertir en nueva tecnología puede hacer que una empresa cumpla con estas demandas, pero, para hacer realidad estas aspiraciones, se necesita una planificación minuciosa y tener dedicación al servicio.

Desde sus orígenes con la presentación de nuevos formatos de publicidad DOOH en Lima en 2014 hasta el presente, Brapex Publicidad Exterior ha logrado alcanzar esas metas. En la actualidad, esta empresa es conocida por ofrecer una experiencia destacada y resultados excelentes a las agencias que desean adquirir popularidad con las publicidades DOOH.

Publicidades DOOH en acción

Si bien comenzó su trayectoria con tan solo dos pantallas en 2014, Brapex adquirió su fama, en gran parte, gracias a su soporte de contenido de video con movimiento completo y a la venta de medios en función del lugar. La competencia, por el contrario, vendía imágenes estáticas en circuitos hasta que Brapex rediseñó el modelo estándar de publicidad DOOH en Lima.

Sin embargo, la empresa sostiene que su éxito se debe a su dedicación a la hora de brindarles respuestas rápidas a los clientes y ofrecerles la flexibilidad que necesitan para que realmente puedan comprar según sus necesidades. La clave de esta empresa radica en ofrecer un servicio de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, algo que ninguno de sus competidores hace y algo que los usuarios aprecian enormemente.

Anuncios que venden y anuncios que salvan

Brapex se dedica principalmente a la publicidad de las marcas nacionales e internacionales que desean lograr una conexión con los consumidores, incluidas marcas reconocidas de aerolíneas, bebidas, juguetes y automóviles, así como también grandes eventos musicales y culturales en Lima y en otras regiones de Perú.

Además, Brapex busca hacer uso de sus pantallas para obras de caridad en las que cree y, por lo general, ofrece ayuda y tiempo en las pantallas a una institución benéfica diferente cada mes. Un ejemplo significativo es el programa Warmth (Calor) para Puno de la institución Kusimayo, que hermetiza los hogares a través de un sistema de aislamiento térmico y distribuye ropa de abrigo para ayudar a las poblaciones vulnerables a combatir el frío de la mejor manera posible. Los anuncios planteaban un concepto simple: comparar las temperaturas de Lima con las regiones en las que se registran las temperaturas más bajas con el fin de fomentar las donaciones y, así, poder ayudar a las personas que viven en esas áreas. Las donaciones aumentaron más del 20 % en 2018 gracias a esta campaña, la cual se llevó a cabo durante una época del año en la que los fondos eran muy necesarios.

Innovación permanente

A medida que el mercado se expande y la red de Brapex continúa creciendo, la empresa busca oportunidades para seguir construyendo sobre la base de sus logros en el pasado a través de la elaboración de nuevos productos útiles para los clientes. El objetivo de la iniciativa interactiva de Brapex es incrementar el desarrollo de medios interactivos DOOH para mostrar en las pantallas de Brapex.

Mientras tanto, también se les da a los clientes la oportunidad de complementar sus publicidades DOOH con los anuncios que se pueden difundir mediante las pantallas de Brapex. Estos anuncios aparecen en Facebook e Instagram y están dirigidos a aquellos usuarios que han estado cerca de las pantallas de Brapex. Es un complemento ideal para las publicidades exteriores que los usuarios difunden mediante las pantallas de Brapex y representa una oferta que, actualmente, ninguno de los competidores de Brapex puede igualar.

Brapex está ansiosa por aventurarse hacia un futuro programático, que será fundamental a la hora desbloquear un nuevo nivel de inmediatez para sus clientes.

Brapex y Broadsign

A fin de impulsar un modelo de negocio innovador, eficaz y orientado principalmente hacia el cliente, hace falta una buena plataforma de software. Esto debe ser así, sobre todo, cuando la red es responsable de difundir 95,000 anuncios entre alrededor de 45 millones de personas cada mes y, además, planea desplegar más pantallas en los próximos meses y años.

Brapex buscaba no solo diferenciarse de la competencia en Perú, sino también adquirir las capacidades necesarias para organizar una red de calidad superior y, por esa razón, eligió a Broadsign.

Con Broadsign Control, Brapex establece las bases para difundir diversos tipos de medios en sus pantallas, y el sistema se encarga de automatizar la programación y la difusión. Broadsign Direct, por su parte, ofrece las herramientas de generación de propuestas y de gestión de inventarios en tiempo real que le permiten a Brapex lograr el mayor nivel de sincronización y eficiencia posible. Finalmente, la posición que Broadsign asumió como líder mundial en la publicidad programática DOOH supone que, en cuanto la región disponga de todo lo necesario para comenzar a hacer negocios de forma programática, Brapex estará lista para proponer la mejor solución del mundo.