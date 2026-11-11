Donnez vie auxVillesde l'avenir
Donnez vie aux villes intelligentes à l'aide d'une plateforme d'affichage numérique qui prend en charge le contenu, les publicités et les services dynamiques, interactifs et guidés par les données.Demandez une démo en direct
Des outils pratiques, des communautés reconnaissantes
Suscitez l'intérêt de la communauté envers votre réseau en affichant sur vos écrans des services intelligents comme des cartes, des mises à jour météorologiques ou des relevés de circulation.
Une ville intelligente qui se finance
Les villes les plus intelligentes ne facturent pas l'accès à leurs services aux utilisateurs. Financez une expérience de ville intelligente par l'intermédiaire d'un réseau de services et d'écrans subventionné par la publicité.
Le bon public au bon moment
Diffusez le contenu pertinent au bon public en tout temps et dans l'ensemble de votre réseau. Diffusez des messages très pertinents qui feront briller votre ville grâce aux fonctionnalités intelligentes de ciblage du public.
Des options flexibles pour maximiser les ventes publicitaires
Grâce à des outils spécialisés conçus pour les équipes de vente publicitaire directe et programmatique, vous pouvez dépasser vos objectifs de revenus.Renforcez votre équipe avec la planification de campagneAugmentez vos ventes grâce à la programmatique
Un réseau de ville intelligente sans limites
Intégrez des fournisseurs de données externes et toutes les technologies de pointe de votre choix. Notre API ouverte et extensible garantit que les capacités de votre réseau n’ont d’autre limite que votre imagination.
« Notre réseau numérique offre aux marques la possibilité de joindre des millions de consommateurs lors de leurs déplacements quotidiens dans les grandes villes. Broadsign nous procure la souplesse, la capacité de création et les outils de planification améliorés qui rendent cette communication plus efficace et plus cohérente dans l'ensemble de notre réseau. »— Intersection —