Publicité sur les écrans des salles de sport. Mode programmatique.

L’affichage numérique dans les salles de sport permet aux marques de joindre des consommateurs actifs et soucieux de leur santé pendant qu’ils prennent soin d’eux. Avec un public très engagé et des temps de présence répétés autour des équipements de cardio, des haltères et des vestiaires, ces environnements offrent aux marques des occasions exceptionnelles pour diffuser des messages percutants lorsque les consommateurs se concentrent sur leur développement personnel.