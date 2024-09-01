Publicité sur les écrans des salles de sport. Mode programmatique.
L’affichage numérique dans les salles de sport permet aux marques de joindre des consommateurs actifs et soucieux de leur santé pendant qu’ils prennent soin d’eux. Avec un public très engagé et des temps de présence répétés autour des équipements de cardio, des haltères et des vestiaires, ces environnements offrent aux marques des occasions exceptionnelles pour diffuser des messages percutants lorsque les consommateurs se concentrent sur leur développement personnel.
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Joignez les gens pendant qu’ils sont attentifss’entraînentrécupèrent
Stimulez l’intention d’achat dans les salles de sport grâce à des messages contextuellement pertinents qui génèrent un engagement immédiat et mesurable.
Utilisez la publicité dans les salles de sport lorsque vous avez besoin de générer un engagement durable, d’amplifier les initiatives en faveur d’un mode de vie sain ou de joindre des consommateurs motivés et soucieux de leur développement personnel.
Haute réceptivité
Ciblez les passionnés de conditionnement physique lorsqu’ils sont positifs et très concentrés, et donc exceptionnellement réceptifs aux messages relatifs au mode de vie, au bien-être et aux soins personnels.
Longues présences
Profitez des heures de pointe dans les salles de sport, tôt le matin et après le travail, pour joindre un public captif et actif présent en moyenne de 60 à 90 minutes.
Opportunité
Alignez votre message sur le conditionnement physique, par exemple en promouvant des suppléments énergisants ou des boissons préentraînement le matin, et des boissons de récupération ou des repas sains le soir, grâce au ciblage horaire.
Pics saisonniers
Tirez parti des pics prévisibles d’intérêt des consommateurs pour la santé, tels que les résolutions du Nouvel An, et la remise en forme avant l’été ou pour la rentrée scolaire.
Menez des campagnes hautement pertinentes et contextuelles en tirant parti de données en temps réel, de déclencheurs programmatiques et d’environnements spécifiques au conditionnement physique.
Placement stratégique
Diffusez des publicités dans des zones à forte visibilité comme les espaces de cardio ou de musculation et les vestiaires afin de capter l’attention des consommateurs à différents moments de leur visite sur les lieux.
Déclencheurs contextuels
Diffusez des publicités adaptées aux conditions extérieures en temps réel, comme la promotion d’activités intérieures, de marques de produits énergisants ou de boissons hydratantes, selon les indices UV locaux et les conditions météorologiques extrêmes.
Engagement interactif
Utilisez des écrans affichant des codes QR pour une intégration numérique instantanée, permettant aux utilisateurs de la salle de sport de télécharger une application de santé, de bénéficier d’une réduction ou de s’inscrire à un défi directement depuis le tapis roulant.
L’affichage extérieur numérique en salle de sport offre un avantage stratégique considérable en ciblant un public aisé et soucieux de sa santé lors de ses activités quotidiennes.
Intégration multicanale
Utilisez le reciblage mobile en complément de l’exposition sur les écrans des salles de sport pour réengager les consommateurs actifs sur leurs appareils personnels une fois qu’ils ont terminé leur entraînement et sont retournés dans leur communauté.
Pertinence immédiate
Diffusez des publicités qui répondent directement aux besoins physiques immédiats de votre public, comme l’hydratation, la nutrition et la récupération, alors que votre public est motivé.
Populations cibles
Entrez en contact avec une clientèle aisée, technologiquement compétente et très active, disposant d’un revenu important et d’une habitude bien ancrée d’investir dans des produits de style de vie haut de gamme.
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FAQs
Comment mesurer la performance d’une campagne d’affichage extérieur numérique dans les salles de sport?
Les campagnes dans les salles de sport sont hautement mesurables grâce aux rapports programmatiques. Les annonceurs peuvent suivre la performance grâce à des indicateurs numériques tels que les impressions et la concentration estimée du public. De plus, grâce à l’utilisation de données de géolocalisation localisées et du suivi mobile, les marques peuvent exploiter l’analyse de l’achalandage pour savoir si les clients des salles de sport ont visité un magasin physique après avoir été exposés à la publicité, ou réaliser des études d’impact de marque pour mesurer les changements dans la mémorisation des publicités et l’intention d’achat..
Quels formats créatifs fonctionnent le mieux pour les écrans numériques des salles de sport?
Les vidéos en plein écran et les éléments animés sont fortement recommandés comparativement aux images statiques. Les recherches indiquent que les animations permettent une augmentation moyenne de 33 % de la mémorisation des publicités, et de 50 % de la notoriété de la marque, par rapport aux supports statiques. Dans les espaces de cardio en particulier, les affichages dynamiques surpassent trois fois les écrans statiques, car les animations subtiles captent naturellement la vision périphérique des clients pendant leur entraînement..
Quels types de marques ou de secteurs verticaux de produits affichent le meilleur retour sur investissement dans les salles de sport?
Si les marques de santé, de bien-être, de nutrition et de vêtements de sport constituent des synergies verticales naturelles qui correspondent aux intentions d’achat des consommateurs, les salles de sport sont également très efficaces pour les annonceurs non endémiques. Étant donné que le public cible est composé de jeunes professionnels à hauts revenus et d’adultes actifs, des secteurs tels que les services financiers, le divertissement, l’automobile, la santé et les réseaux de médias de détail locaux connaissent des taux de conversion élevés en raison du fort pouvoir d’achat de cette population..
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