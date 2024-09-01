Les immeubles de bureaux offrent aux annonceurs une occasion unique et précieuse d’entrer en contact avec des professionnels et chefs d’entreprise aisés le jour et lors de leurs déplacements. Cet environnement permet d’accélérer la fréquence des contacts et de profiter d’un public captif dans un lieu à faibles distractions.

Suscitez l’intention d’achat de consommateurs professionnels aisés dans les immeubles de bureaux tout au long de la journée.

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Utilisez le géorepérage pour capturer les identifiants des appareils des professionnels exposés à une publicité pour une entreprise et reciblez ces personnes ultérieurement sur leur appareil mobile au moyen d’une offre détaillée.

Promouvoir les incitations au bien-être professionnel (notamment les applications en santé mentale) à proximité des zones pertinentes à l’intérieur des immeubles, comme les salles de sport ou les panneaux d’affichage, pour maximiser la valeur de soutien que comporte le message.

Diffusez des publicités pour des espaces de cotravail ou d’autres institutions financières directement dans les locaux d’un concurrent afin d’avoir de l’influence sur la prise de décisions touchant la profession.

Les supports de communication placés dans les immeubles de bureaux créent un parcours cohérent et ciblé qui permet de passer de la notoriété concrète à une conversion mesurable dans les publics atteints.

Diffusez des publicités vidéo courtes et percutantes sur les écrans d’ascenseur pour tirer parti d’un public captif en lui proposant des services haut de gamme.

Ciblez les cadres supérieurs et les dirigeants de l’industrie avec des publicités de services professionnels ou de restaurants haut de gamme quand des événements d’entreprise ont lieu dans un immeuble ou à proximité de centres de congrès.

Utilisez la messagerie dynamique déclenchée par les fluctuations boursières en temps réel pour les services financiers, ou par des conditions météorologiques extrêmes pour la livraison de repas ou les promotions de covoiturage.

Diffusez des publicités axées sur la productivité ou le petit-déjeuner pendant les heures de pointe du matin (7 h à 9 h) et des promotions sur les soupers ou la mise en forme pendant les heures de pointe du soir (16 h à 18 h).

Exploitez les données temporelles et contextuelles pour diffuser des messages hyperpertinents qui correspondent aux intérêts professionnels et au quotidien de votre public cible.

Le ciblage horaire vous permet d’adapter vos messages aux besoins immédiats de votre public, comme la productivité le matin ou les achats le midi.

Les vidéomosaïques haute résolution installées dans des lieux emblématiques comme les halls, offrent un décor narratif percutant pour les messages haut de gamme visant à renforcer l’image de marque.

Les immeubles de bureaux sont des lieux clés « géociblés » favorisant le contact avec les voyageurs d’affaires et les professionnels à hauts revenus dont le pouvoir d’achat discrétionnaire est élevé.

Par exemple, les écrans dans les ascenseurs et les halls profitent d’un public captif, ce qui augmente l’attention et la mémorisation des publicités.

Utilisez ce placement pour entrer en contact avec un public à hauts revenus, axé sur les affaires et adoptant une attitude professionnelle.

FAQ

Quel type de publics puis-je atteindre grâce aux écrans installés dans les immeubles de bureaux? Vous pouvez cibler le profil d’une personne aisée en déplacement parmi les professionnels à hauts revenus, les chefs d’entreprise et les voyageurs d’affaires ayant un pouvoir d’achat discrétionnaire élevé. Ces personnes sont des cibles de choix pour les services de luxe, les services financiers et les services interentreprises, ainsi que pour les marques automobiles haut de gamme.

Puis-je cibler des moments précis de la journée pour mes campagnes? Oui, le ciblage horaire est très efficace dans les immeubles de bureaux. Vous pouvez organiser une opération « campagne éclair de navettage » aux heures de pointe, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h, pour vous adapter à l’état d’esprit des gens en déplacement, ou proposer des repas et boissons entre 11 h 30 et 13 h 30 pour tirer profit d’une forte intention d’achat.

Quels sont les meilleurs formats publicitaires pour les écrans d’immeubles de bureaux? Les publicités vidéo courtes et percutantes conviennent parfaitement à l’environnement confiné et à faibles distractions des écrans d’ascenseur où elles peuvent capter beaucoup plus l’attention que l’affichage extérieur numérique habituel. Pour les halls et les points de contrôle de sécurité, utilisez des vidéomosaïques haute résolution pour des campagnes de notoriété de marque haut de gamme forte à haut volume de production.

Puis-je utiliser des données en temps réel pour déclencher des publicités dans un immeuble de bureaux? Oui, la diffusion dynamique peut être déclenchée par les fluctuations boursières en temps réel à des fins de promotion de services financiers ou de conseils d’investissement, en exploitant les intérêts professionnels du public. Vous pouvez aussi utiliser les conditions météorologiques comme déclencheurs de diffusion automatique de publicités de covoiturage ou de livraison de repas en cas d’intempéries.