Propulsez votre réseau deSignalisation Numériqueà l'Aéroport
Des aéroports tout en lumière : grâce à l'affichage numérique, vous pourrez présenter aux voyageurs les publicités et renseignements qu'ils désirent, peu importe leur destination.Demandez une démo en direct
Toujours à temps pour l'avion
Intégrez à votre aéroport des cartes, une signalisation, des horaires et autres affichages utiles pour aider vos clients à se présenter à temps pour leur vol.
Divertissement et information
Diffusez les dernières nouvelles sur le marché, la météo, la circulation et plus encore, ou affichez du contenu divertissant qui plaira aux clients dans les aires d'attente.
Des voyages rentabilisés
Exploitez le plein potentiel des écrans de votre aéroport grâce à un affichage publicitaire intelligent, lequel présente du contenu pertinent aux passagers en tout temps.
Tous vos écrans à portée de main
Des affichages numériques aux kiosques d'information, gérez efficacement tous les écrans de votre réseau à partir d'une plateforme centralisée.
Des publicités percutantes
Synchronisez plusieurs écrans pour créer un effet visuel ciblé ou utilisez l'ensemble de votre affichage pour attirer toute l'attention sur une seule marque vedette.
Des options flexibles pour maximiser les ventes publicitaires
“ Broadsign est maintenant au cœur de nos activités. Nous avons adopté Broadsign, et l'entreprise entière s'y est adaptée. ”— MMD Media —
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Assurez la sécurité de votre réseau
Protégez votre réseau d'affichage et vos données des attaques à l'aide de fonctionnalités d'alerte et de systèmes de surveillance de premier plan.En apprendre davantage