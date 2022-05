Gagnez du temps en automatisant votre processus de vente

Prenez des décisions de vente stratégiques et améliorez vos opérations de vente quotidiennes. Avec les données d'inventaire en temps réel à portée de main, vous pouvez parcourir en un coup d'œil la disponibilité statique, en transit et numérique, l'état des médias et la pression des stocks.

Ensuite, à partir du même système, choisissez un type de taux et le système calcule automatiquement le taux recommandé pour les produits ou les actifs sélectionnés en fonction de la période.