La campagne d’affichage numérique extérieur programmatique de White Claw génère une hausse de 74 % de l’intention d’achat pour le lancement d’une vodka.

Objectif

Sensibiliser le public au lancement du premier spiritueux de la marque.

Stratégie

La campagne visait les adultes ayant l'âge légal pour consommer de l'alcool, en particulier la génération Z, les milléniaux et les jeunes actifs âgés de 25 à 44 ans.

Résultats

Hausse de 800 % de la préférence de marque, hausse de 74 % de la considération d'achat