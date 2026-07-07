Lancez une campagne DOOH programmatique avec Broadsign
Diffusez des messages contextuellement pertinents sur des écrans de qualité supérieure à travers le monde et captez l'attention de votre public cible au moment et à l'endroit où son engagement est le plus élevé. Grâce à sa technologie de pointe et à son expertise du secteur, Broadsign vous permet de créer des campagnes DOOH percutantes qui sauront générer des résultats mesurables.Parlez à un spécialiste des médias
Les plus grandes agences et marques font confiance à Broadsign
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Un partenaire de confiance
Une portée mondiale
Des résultats mesurables
Vous commencez à découvrir le DOOH programmatique?
Consultez notre blogue pour tout savoir sur le sujet.
Activez vos campagnes via le DSP de votre choix
Gérez facilement l'affichage numérique extérieur aux côtés de vos publicités numériques existantes. Propulsé par la SSP Place Exchange, Broadsign vous connecte au plus grand réseau DOOH premium au monde via plus de 50 DSP omnicanales de premier plan. Faites équipe avec un spécialiste des médias de Broadsign pour obtenir l'inventaire optimal pour vos objectifs de campagne — puis exécutez, optimisez et générez des rapports, le tout au sein de la plateforme que vous utilisez déjà.Parlez à un spécialiste des médias
Des témoignages révélateurs
Giancarlo Arena
Agence Adsmurai
Alexander Maxe
Agence Mediaplus
Fadli Gunawan
Uber
Michael Shang
StackAdapt
Emma Labrador
Displayce
Andy Feldman
Illumin
Quelques campagnes DOOH programmatiques propulsées par Broadsign
La campagne d’affichage numérique extérieur programmatique de White Claw génère une hausse de 74 % de l’intention d’achat pour le lancement d’une vodka.
Objectif
Stratégie
Résultats
Comment San Diego Tourism a généré une hausse de 49,8 % de la fréquentation grâce au DOOH programmatique
Objectif
Stratégie
Résultats
FAQs
- Où les inventaires de Broadsign se trouvent-ils?
Broadsign offre une couverture mondiale, avec plus d’un million d’écrans numériques en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique et au-delà.
- Dans quels types de lieux peut-on les trouver?
Broadsign propose un inventaire dans une variété de lieux à fort trafic, notamment :
- Panneaux publicitaires en bord de route
- Les stations de transport en commun (abribus, stations de métro, gares)
- Aéroports
- Les centres commerciaux
- Les magasins de détail
- Les restaurants
- Les bars
- Gyms
- Les cliniques médicales
- Les cinémas
- Les stades
- Les lieux d’événements
- Immeubles de bureaux
- Les immeubles résidentiels
- Le mobilier urbain (kiosques, bancs)
- Les universités
- Les stations-service
- Les dépanneurs
- Les stationnements intérieurs
- Comment puis-je mesurer l'efficacité de ma campagne DOOH?
Broadsign offre plusieurs façons de mesurer vos campagnes DOOH, vous permettant de suivre les performances et de les optimiser en temps réel.
- Les mesures standards : impressions, diffusions, portée, fréquence, engagement (ex. balayage d’un code QR).
- Les études sur la hausse de la notoriété et l’attribution : évaluation de la hausse de la notoriété, de l’achalandage piétonnier et du taux de conversion en ligne (ventes, téléchargements de l’application) qui permettent d’obtenir un portrait global de l’impact de votre campagne.
- Data partners: Broadsign partners with industry-leading measurement providers to tie exposure to outcomes like store visits and in-store sales for deeper insights.
- Quelle est la différence entre OutMoove et un autre DSP?
Vous pouvez utiliser la plateforme DSP de votre choix pour diffuser vos campagnes DOOH parallèlement à vos autres publicités numériques. Vous pouvez également opter pour OutMoove, une plateforme DSP spécialement conçue pour l’affichage numérique extérieur, afin de gérer et diffuser vos campagnes DOOH. OutMoove vous permet d’intégrer vos propres données de ciblage, d’affiner les paramètres et de maintenir des messages hyper-pertinents grâce à des déclencheurs dynamiques tels que la météo, les événements locaux, la densité du trafic, et bien d’autres.
- À quoi puis-je m'attendre du DSP OutMoove?
Faisant maintenant partie de Broadsign, OutMoove est une plateforme d’affichage extérieur numérique programmatique reconnue pour son expertise en matière de campagnes locales à travers plusieurs marchés. La plateforme offre des fonctionnalités de ciblage avancées, un support multi-langues et multi-devises, ainsi que des analyses en temps réel, le tout permettant aux annonceurs de développer leurs campagnes efficacement tout en optimisant leur performances en cours de route. Avec un accès au réseau mondial de Broadsign et à son inventaire premium, vous bénéficierez d’une portée élargie, de flux de travail efficaces, d’analyses approfondies et de la flexibilité nécessaire pour adapter chaque campagne à des objectifs spécifiques.
- Comment les spécialistes des médias de Broadsign peuvent-ils m'aider avec ma campagne?
Les spécialistes des médias de Broadsign peuvent vous aider à planifier, à lancer, à mesurer et à optimiser vos campagnes d’affichage extérieur numérique programmatique. Ils commenceront par élaborer une proposition en fonction de vos objectifs de campagne, de votre budget, des zones géographiques ciblés et de votre public. Par la suite, ils vous fourniront l’accompagnement nécessaire pour mettre en œuvre des campagnes efficaces qui génèrent des résultats.
Prêt à lancer une campagne DOOH programmatique ?
Communiquez avec un spécialiste des médias de Broadsign pour définir une stratégie d'achat qui correspond à vos objectifs, et commencez dès aujourd'hui à diffuser des campagnes percutantes et contextuellement pertinentes.