Comment San Diego Tourism a généré une hausse de 49,8 % de la fréquentation grâce au DOOH programmatique

Objectif

Accroître la notoriété de la marque et stimuler les voyages vers San Diego auprès des jeunes actifs résidant dans les grands pôles métropolitains à forte densité.

Stratégie

San Diego Tourism a activé des emplacements publicitaires à fort impact sur des marchés à forte densité via Place Exchange, afin d'assurer une portée massive et une visibilité au niveau de la rue.

Résultats

La campagne a généré 38 millions d'impressions auprès de la cible et a entraîné une hausse nette de 49,8 % des visites physiques à San Diego dans un délai de 120 jours.