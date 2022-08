Une nouvelle approche au OOH classique

Il est terminé le temps où vous aviez à jongler avec des feuilles de calcul ou risquiez d'égarer des données cruciales. Avec Broadsign Ayuda, vous pouvez rationaliser vos activités OOH classiques avec des méthodes sur mesure et centraliser les descriptions, les feuilles de photos et autres données relatives à vos tableaux et panneaux classiques.

De plus, donnez à vos chartistes la possibilité de créer des campagnes plus facilement grâce à la disponibilité de l'inventaire en temps réel affichant les informations sur le site et les panneaux et les contraintes de ligne de mire.