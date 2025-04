Messagerie en magasin

Stimulez l'engagement en magasin et augmentez les ventes

Donnez aux responsables de magasin les moyens de créer et de gérer un contenu numérique personnalisé qui attire les clients, augmente l'achalandage et reste fidèle à votre marque et à votre stratégie de médias de vente au détail. Mettez en avant les assortiments régionaux, faites la promotion des producteurs locaux et adaptez la messagerie pour une touche locale !