Politique de confidentialité

Broadsign reconnaît l'importance de la confidentialité. La présente politique de confidentialité s'applique à tous les produits, services et sites Web de Broadsign International, Inc. ou à ses filiales ou sociétés affiliées; nommées collectivement « services » Broadsign.

N'hésitez pas à envoyer vos questions ou commentaires sur la présente politique de confidentialité ou sur le traitement des renseignements personnels par Broadsign à l'adresse broadsign-info@broadsign.com ou au 1100, boulevard Robert-Bourassa, 12e étage, Montréal (Québec), Canada, H3B 3A5

AVIS RELATIF AU BOUCLIER DE PROTECTION DES DONNÉES UE–É.-U. ET SUISSE–É.-U., À LA LOI CANADIENNE ANTI-POURRIEL ET À LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Nous pouvons recevoir des données à caractère personnel de résidents de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Nous adhérons aux principes du Bouclier de protection des données UE–É.-U. et Suisse–É.-U. en matière de collecte, d'utilisation et de conservation de données à caractère personnel de l'Espace économique européen et de la Suisse. En cas de conflit entre les principes du Bouclier de protection des données et les dispositions de la présente politique de confidentialité, les principes du Bouclier de protection des données prévalent en ce qui a trait au traitement des données à caractère personnel de résidents de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cadre d'action du Bouclier de protection des données et pour consulter notre certification « Premier », rendez-vous sur le site https://www.privacyshield.gov/.

Conformément aux principes du Bouclier de protection des données, nous nous engageons à régler les plaintes portant sur notre collecte ou notre utilisation de vos données à caractère personnel. Les résidents de l'Union européenne et de la Suisse voulant obtenir des renseignements ou déposer une plainte concernant notre conformité aux principes du Bouclier de protection des données devraient d'abord nous contacter comme indiqué dans la section « Communiquer avec nous ». Dans certaines circonstances, vous pourriez avoir le droit de recourir à l'arbitrage exécutoire. Broadsign est soumise aux pouvoirs d'enquête et d'exécution de la Federal Trade Commission des États-Unis en ce qui concerne son adhésion aux principes du Bouclier de protection des données.

Nous nous engageons également à coopérer avec les autorités de protection des données de l'Union européenne et de la Suisse relativement à toute plainte non résolue concernant le Bouclier de protection des données et vos données à caractère personnel dans le contexte d'une relation d'emploi. Si nous n'accusons pas réception de votre plainte dans un délai raisonnable, ou si vous n'êtes pas satisfait du traitement de votre plainte, veuillez communiquer avec les autorités de protection des données de l'Union européenne ou de la Suisse pour obtenir plus de renseignements ou pour déposer une plainte. Les services des autorités de protection des données de l'Union européenne et de la Suisse vous seront fournis gratuitement.

Comme mentionné ci-dessous, nous pourrions transmettre vos données à caractère personnel à nos fournisseurs de services. Ceux-ci sont légalement ou contractuellement tenus de protéger vos données à caractère personnel et ne peuvent utiliser vos données à caractère personnel que selon nos indications. Dans certaines circonstances, il se peut que nous demeurions responsables des actes de ces tiers s'ils traitent les données d'une façon incompatible avec les principes du Bouclier de protection des données.

Nous pourrions avoir à divulguer vos données à caractère personnel dans le cadre de procédures juridiques ou au titre d'autres exigences prévues par la loi, y compris pour nous conformer à une citation à comparaître ou pour répondre aux exigences en matière de sécurité nationale ou d'application de la loi aux États-Unis ou dans les autres pays où nous exerçons nos activités.