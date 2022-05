Quebecor’s out-of-home advertising inventory now even more accessible via Broadsign Reach and Campsite programmatic purchasing platforms

Version française ci-dessous

MONTREAL, August 11, 2020 – Quebecor Out of Home, proud partner of local businesses, continues to support Quebec companies by offering advertisers its digital street furniture inventory via Broadsign Reach and Campsite programmatic purchasing platforms. The use of the two platforms extends the existing partnership between Quebecor and Quebec-based Broadsign.

“We wanted to afford our agency partners and customers across Canada greater buying flexibility,” says Patrick Jutras, SVP and Chief Advertising Officer of Quebecor and TVA Group. “The Broadsign Reach and Campsite platforms stand out by virtue of their ease of use. Adding them to our offering harnesses innovation to broaden our programmatic buying proposition and enable our advertisers to build effective campaigns with peace of mind.”

Broadsign Reach’s features and its compatibility with more than 30 programmatic buying platforms will let Quebecor customers perform transactions easily, using the tool of their choice. Campsite complements the service with its self-serve marketplace and robust suite of highly strategic segmentation and targeting tools.

“With the largest bus shelter screen network in Quebec, Quebecor gives buyers a way to reach their audiences effectively and often,” says Édith Gagné, Vice President, Programmatic Sales Operations at Broadsign. “We are very pleased to partner with Quebecor and help them offer advertisers an easy way to run great campaigns.”

Programmatic ad buys are now available on Quebecor’s network of 133 digital screens in Montreal, Laval, Sherbrooke, Lévis and South Shore Montreal. The modern structures are centrally located in their neighbourhoods and harmoniously integrated into their surroundings, while attracting the attention of a diverse, receptive audience and generating 3.7 million impressions per day.

About Broadsign

Broadsign is making it easier than ever for publishers, agencies and brands to harness the power of out-of-home and connect with audiences across the globe. Powering 187,000 digital screens in airports, shopping malls, health clinics, transit systems and more, Broadsign is at the heart of people’s lives.

The Broadsign platform enables marketers and agencies to easily book screens and has helped brands like Pepsi, Turkish Airlines, The UFC, Unilever, Volkswagen, John Lewis and more launch successful programmatic DOOH campaigns.

The Campsite self-serve platform makes it easy for North American agencies to launch powerful DOOH campaigns in minutes. The descriptive environment, detailed demographic data and real-time information give buyers full control over their campaigns.

About Quebecor

Quebecor, a Canadian leader in telecommunications, entertainment, news media and culture, is one of the best-performing integrated communications companies in the industry. Driven by their determination to deliver the best possible customer experience, all of Quebecor’s subsidiaries and brands are differentiated by their high-quality, multiplatform, convergent products and services.

L’inventaire de mobilier urbain de Québecor, encore plus accessible grâce aux plateformes d’achat programmatique Broadsign Reach et Campsite

Québecor poursuit son engagement à l’égard des entreprises locales

MONTRÉAL, le 11 août 2020 – Fière de ses nombreux partenariats avec plusieurs entreprises d’ici, Québecor Affichage poursuit son engagement en faisant appel aux plateformes d’achat programmatique québécoises Broadsign Reach et Campsite, pour offrir son inventaire de mobilier urbain numérique aux annonceurs. Les deux plateformes, appartenant à l’entreprise québécoise Broadsign, s’avère une extension logique du partenariat existant entre Québecor et Broadsign.

« Nous souhaitions permettre une plus grande flexibilité au niveau de l’achat pour nos partenaires d’agence et clients à travers le Canada » a affirmé Patrick Jutras, VPP et chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA. « Les plateformes Broadsign Reach et Campsite se démarquent par leur simplicité d’utilisation. En ajoutant ces plateformes à notre offre, nous poussons l’innovation pour élargir notre proposition d’achat programmatique et permettre à nos annonceurs de mettre en place des campagnes performantes en toute tranquillité d’esprit. »

En effet, Broadsign Reach, par ses fonctionnalités et sa compatibilité avec plus de 30 plateformes d’achat programmatique, permet aux clients de Québecor de transiger en toute simplicité en utilisant l’outil de leur choix. Campsite vient compléter l’offre grâce à son marché libre-service et sa robuste suite d’outils de segmentation et de ciblage hautement stratégique.

« Avec le réseau d’écrans en abribus le plus important au Québec, Québecor fournit une belle occasion aux acheteurs de rejoindre leurs audiences de façon fréquente et efficace », a ajouté Édith Gagné, vice-présidente, ventes programmatiques chez Broadsign. « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Québecor, qui offre aux annonceurs une option facile pour exécuter de belles campagnes. »

Rappelons que Québecor propose maintenant un réseau de 133 écrans numériques en achat programmatique à Montréal, Laval, Sherbrooke, Lévis ainsi que sur la Rive-Sud de Montréal. Situées au cœur des quartiers, ces structures modernes s’intègrent parfaitement au design urbain tout en captant l’attention, ce qui permet à l’entreprise de produire 3,7 millions d’impressions par jour auprès d’une audience diversifiée et réceptive.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

À propos de Broadsign

Avec Broadsign, exploiter la puissance d’affichage extérieur et communiquer avec divers publics à travers le monde n’aura jamais été si facile pour les propriétaires de médias, les agences et les marques de produit. En tant que diffuseur, présent entre autres dans les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques de santé, les transports en commun via un réseau de 187,000 enseignes numériques, Broadsign entre au cœur même de la vie des gens.

La plateforme Broadsign donne accès à des écrans de première qualité avec leur SSP, Broadsign Reach, et a aidé des marques internationales, dont Pepsi, Turkish Airlines, The UFC, Unilever, Volkswagen et John Lewis, à livrer des campagnes DOOH programmatiques.

De plus, la plateforme libre-service, Campsite, permet aux agences nord-américaines de facilement lancer des campagnes DOOH puissantes en quelques minutes. Grâce à un environnement descriptif, des données démographiques détaillées et de l’information de diffusion en temps réel, les acheteurs ont un contrôle complet sur leurs campagnes.