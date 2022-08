Simplifiez les opérations de votre réseau multi-lecteurs

Dites adieu aux multiples systèmes de gestion de contenu et bonjour à un centre d'opérations centralisé. Broadsign Air est un puissant serveur publicitaire conçu pour éliminer les limitations et restrictions de tiers en permettant aux lecteurs hors Broadsign de se connecter au serveur publicitaire et au système de gestion de contenu OOH le plus fiable au monde, Broadsign Control.