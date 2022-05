Broadsign announces agreement to acquire Ayuda

Versions française ci-dessous.

Combined company will offer a unified out-of-home media inventory, marketing and sales management solution, streamlining static and digital OOH operations for media owners.

MONTREAL, April 23, 2019 — Broadsign, the leading digital out-of-home marketing platform, today announced that it has reached an agreement to acquire the industry’s premier out-of-home enterprise business solution, Ayuda Media Systems. Both companies are headquartered in Montreal. For out-of-home (OOH) media owners who have an increasingly complex mix of digital and classic inventory/locations, the combined power of Broadsign and Ayuda will enable them to streamline business operations across all of their inventory, digital and classic. The transaction is expected to close in the second quarter of 2019.

The OOH industry delivered US $38.6 billion of advertising in 2018, and for the first time 50% of revenue came from digital signage locations. As OOH media owners continue to drive forward, each needs a more unified solution for managing, selling and delivering all of their OOH advertising, regardless of format type.

“This is a tremendous opportunity to bring together two market leaders in OOH software. Together we can help media owners drive greater efficiency in their business while at the same time realize the full potential of the industry as it becomes increasingly digital,” said Burr Smith, President and CEO of Broadsign. “The OOH industry has never been in a better place. However, to accelerate growth even more, media owners and their advertisers need access to the most innovative capabilities available, such as tools for revenue optimization and the ability to sell via programmatic buying channels — both of which we can help them access.”

Ayuda was recently recognized by Deloitte Canada as one of the 50 fastest growing companies in Canada, with 647% revenue growth since 2014. Their impressive client roster includes AdShel (Australia), Astral (Canada), OUTFRONT Media (Canada), Rouge Media (Canada), Ströer (Germany), VGI Global Media (Thailand), VMO (Australia), and Vyoma (India). We are delighted that Ayuda’s present CEO, Luc Filiatreault, and all of the talented members of the development, operations, sales and services leadership team members of Ayuda have agreed to join Broadsign.

“The historical coming together of Broadsign and Ayuda makes so much sense,” said Andreas Soupliotis, Founder of Ayuda Media Systems. “The combined offering of both companies creates an unprecedented best-ever offering for out-of-home media owners. I am thrilled to see these two powerhouse teams unite. The future of our industry is brighter than ever.”

“Ayuda’s robust business operations, financing, and ad delivery management system is a terrific fit with Broadsign’s market leading digital out-of-home marketing platform,” said Mark Boidman, Managing Director at PJ Solomon, which acted as Broadsign’s financial advisor on this transaction. “We are tremendously excited by the opportunity for the industry to take advantage of the combined strength of these two companies.”

This news comes after a record year for Broadsign. In 2018, the company evolved from a content management system to a DOOH marketing platform and launched three new products, including its market leading programmatic DOOH solution, Broadsign Reach. Seven months after its launch, Broadsign Reach has integrated with 17 DSP partners and has delivered campaigns in nine countries, for brands such as: foodora, John Lewis, Pepsi, Peugeot, SEAT, UFC, XITE Networks, and many more. With the acquisition of Ayuda Media Systems, the company will employ 230 people globally, and power over 425,000 signs around the world, including more than 180,000 digital signs. This transaction represents the first acquisition in Broadsign’s 15 year history. Future acquisitions will play an important role in Broadsign’s strategic plans, complementing organic growth and further enhancing its position as the market leader in OOH/digital signage software.

About Broadsign

Broadsign is the leading digital out-of-home (DOOH) marketing platform that enables brands, agencies and DOOH media publishers to buy, sell, and deliver DOOH campaigns efficiently, reliably and securely. Lighting up airports, shopping malls, health clinics, street corners and more, the Broadsign platform powers screens at the heart of people’s lives and delivers more than 13 billion ads and 52 billion impressions per month. The Broadsign marketing platform includes Broadsign Control for content distribution, playback and proof of performance, Broadsign Direct for sales inventory availability and proposal generation, and Broadsign Reach, a customized SSP for programmatic DOOH transactions.

About Ayuda Media Systems

Ayuda is an advertising technology and operations software company specializing in out-of-home business optimization. The Ayuda Platform is used globally by some of the world’s largest out-of-home media owners to manage day-to-day business operations. It includes an end-to-end ERP specially built for out-of-home, a fully native ad-based digital signage platform, and partner integrations that enable out-of-home media companies to tap into new digital revenue streams and modernize their trading models.

Broadsign and Ayuda are proud members of the DPAA, OAAA, FEPE, DSF, and IAB.



L’entreprise offre désormais la solution de gestion des inventaires et de marketing la plus complète au Canada en matière d’affichage extérieur numérique et statique.

MONTRÉAL, le 23 avril, 2019 — Broadsign International inc., la première plateforme marketing d’affichage extérieur numérique mondiale, annonce aujourd’hui la conclusion d’une entente en vue d’acquérir Ayuda Media Systems au deuxième trimestre de 2019. Ayuda Media Systems est une entreprise de premier ordre spécialisée dans les solutions d’affichage extérieur pour les entreprises. Les deux compagnies ont leur siège à Montréal. C’est une excellente nouvelle pour les propriétaires qui possèdent un inventaire de médias extérieurs varié en format et en emplacements.

En 2018, l’industrie de l’affichage extérieur a généré pas moins de 38,6 milliards de dollars américains dont 50 % proviennent des emplacements à affichage numérique. Cette transition numérique requiert une solution unifiée pour gérer, vendre et livrer l’ensemble de leurs publicités, et ce, peu importe le format.

« C’était l’occasion exceptionnelle de réunir deux chefs de file du marché des logiciels pour affichage extérieur. Ensemble, nous pouvons offrir un potentiel optimal à une industrie en pleine transformation numérique tout en améliorant la productivité des propriétaires de médias », a déclaré Burr Smith, président et chef de la direction de Broadsign. « Jamais l’industrie de l’affichage ne s’est retrouvée dans une position aussi favorable. Nous pouvons désormais accompagner les propriétaires de médias et leurs annonceurs en offrant des solutions efficaces pour optimiser les revenus qui permettent une plus grande précision grâce aux canaux d’achat programmatique. »

Ayuda a récemment été désignée par Deloitte Canada comme l’une des 50 entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide. Elle enregistre en effet des revenus en hausse de 647 % depuis 2014. Son impressionnante liste de clients inclut AdShel (Australie), Astral (Canada), OUTFRONT Media (Canada), Rouge Media (Canada), Ströer (Allemagne), VGI Global Media (Thaïlande), VMO (Australie) et Vyoma (Inde). Nous sommes très heureux que Luc Filiatreault, actuel directeur général d’Ayuda, et tous les talentueux membres de ses équipes opérationnelles, de développement, des ventes et des services, aient accepté de rejoindre Broadsign.

Pour Andreas Soupliotis, fondateur d’Ayuda Media Systems, « la rencontre historique entre Broadsign et Ayuda était à prévoir ». D’après lui, « l’offre combinée de ces deux entreprises crée de nouvelles occasions jamais vues pour les propriétaires de médias d’affichage extérieur. Quelle joie que d’assister à l’unification de ces deux équipes formidables ! Les perspectives d’avenir pour notre secteur sont plus prometteuses que jamais ».

« Ayuda compte sur un solide système de gestion des activités, des finances et de la diffusion du contenu publicitaire. Ce système s’intègre parfaitement à la plateforme marketing d’affichage extérieur numérique de Broadsign, véritable chef de file en la matière », a déclaré Mark Boidman, directeur général de PJ Solomon et conseiller financier de Broadsign dans le cadre de cette transaction. « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée que l’industrie puisse profiter de la force combinée de ces deux entreprises. »

Cette nouvelle fait suite à une année record pour Broadsign. En 2018, l’entreprise est passée d’un système de gestion de contenu à une plateforme marketing d’affichage extérieur numérique. Elle a lancé trois nouveaux produits, dont Broadsign Reach, une solution de pointe pour l’organisation de campagnes de publicité extérieure numérique programmatique. Sept mois après son lancement, Broadsign Reach s’est associé à 17 partenaires du domaine des processeurs de signal numérique et a ainsi livré des campagnes pour des marques comme Foodora, John Lewis, Pepsi, Peugeot, SEAT, UFC, XITE Networks et bien d’autres, dans neuf pays.

Grâce à l’acquisition d’Ayuda Media Systems, l’entreprise emploiera 230 personnes aux quatre coins du monde et alimentera plus de 425 000 enseignes, dont plus de 180 000 enseignes numériques. Cette transaction représente la toute première acquisition de Broadsign en 15 ans d’existence. Les futures acquisitions contribueront grandement aux plans stratégiques de Broadsign et viendront complémenter la croissance interne de l’entreprise en renforçant encore davantage sa position dominante sur les marchés de l’affichage extérieur et des logiciels d’affichage numérique.

À propos de Broadsign

Broadsign est la principale plateforme marketing d’affichage extérieur numérique qui permet aux marques, aux agences et aux éditeurs de médias d’acheter, de vendre et de livrer des campagnes d’affichage extérieur numérique de manière efficace, fiable et sécuritaire. En animant notamment les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques, les coins de rue et plus encore, la plateforme Broadsign alimente les écrans au cœur de la vie des gens. L’entreprise diffuse plus de 13 milliards de publicités et génère plus de 52 milliards d’impressions chaque mois. La plateforme marketing comprend Broadsign Control pour la distribution du contenu, la lecture et la preuve de rendement ; Broadsign Direct pour la disponibilité des stocks des ventes et la génération de propositions ; et Broadsign Reach, un PPS personnalisé pour les transactions programmatiques d’affichage extérieur numérique.

À propos d’Ayuda Media Systems

Ayuda est une entreprise de technologie publicitaire et de logiciels d’exploitation qui se spécialise dans l’optimisation des activités d’affichage extérieur. La plateforme Ayuda est utilisée à l’échelle internationale pour la gestion des activités commerciales quotidiennes de certains des plus importants propriétaires de médias d’affichage extérieur au monde. Elle intègre un PGI spécialement conçu pour la gestion de bout en bout de l’affichage extérieur, une plateforme d’affichage publicitaire numérique entièrement native et des intégrations avec des partenaires qui permettent aux entreprises de médias d’affichage extérieur d’accéder à de nouvelles sources de revenus et de moderniser leurs modèles d’échanges commerciaux.

Broadsign et Ayuda sont fiers d’être membres de la DPAA, de l’OAAA, de la FEPE, du DSF et de l’IAB.