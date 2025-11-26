Accédez à des stocks d'affichage extérieur numérique de premier choix avec une transparence complète au niveau de l'écran

Vous savez exactement ce que vous achetez en réservant des écrans pour vos campagnes. Configurez les paramètres de votre campagne et choisissez les types d'écran en fonction de points de données comme le public, l'environnement et la proximité de points d'intérêt. Broadsign offre une visibilité totale des données au niveau de l'écran, ce qui vous aide à maximiser le rendement de vos campagnes avec les meilleurs stocks qui soient.